Un document recull les 67 actuacions que caldria fer al riu la pròxima dècada

«Un espai fluvial ben connectat, de qualitat, on passin coses i que sigui un museu a l'aire lliure per explicar el patrimoni natural i industrial del nostre municipi». El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, defineix amb aquestes paraules l'objectiu final de la jornada de debat sobre el Cardener organitzada el març de l'any passat «amb experts diversos i entitats ciutadanes». D'aquella trobada en va sorgir «un programa d'actuacions que no està tancat, amb un calendari 2020-2030». En total, contempla 67 actuacions.

El regidor explica que actualment «estem en la fase d'estudiar el pressupost de les actuacions i de posar sobre plànol cadascuna d'elles, i aquí necessitem els tècnics i els delineants perquè ens ho facin. Estem en aquesta fase. Tenim la voluntat de presentar-ho a la ciutadania quan ho tinguem més treballat».

Destaca que, anteriorment, «ja s'havien fet uns avantprojectes diversos que estaven molt bé i en els quals ens hem basat». Posa com a exemple l'espai de joc al Pont Nou. «No es fa allà i no es fa així perquè sí, sinó perquè beu d'uns projectes arquitectònics i urbanístics que s'havien fet anys enrere que ja dibuixaven possibles usos per a aquests espais». El que no s'havia fet fins ara és concretar «què es necessita per aconseguir aquests usos».

Entre aquesta setantena d'actuacions n'hi ha de molt diverses. Des de la millora d'alguns trams sota els ponts de les carreteres malmesos per l'aigua que hi cau, fins a decidir què es fa amb la caseta de l'antic bagant a la resclosa on comença el canal dels Panyos, passant per la millora de la vorera totalment insuficient i de la poc adequada rampa per arribar al Pont Nou per la carretera de Cardona; la difusió del patrimoni històric i industrial; eliminar la plantació al·lòctona per plantar vegetació autòctona; tenir cura i posar més caixes niu i facilitar els pas dels peixos per les rescloses, ja sigui fent-los una escaleta, en el cas de les que tenen un interès patrimonial o, si no és així, «fent-hi un esvoranc de dalt a baix, cosa que també redueix el risc d'inundabilitat», apunta.