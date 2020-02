Manresa executa cinc obres per millorar el pas pel costat del riu al tram més transitat

Garantir la qualitat de pas al costat del riu al tram comprès entre l'eix Transversal i el desnivell de la riera de Rajadell, a can Poc Oli. Per al regidor de Ciutat Verda de l'Ajuntament de Manresa, Pol Huguet, aquest és el principal objectiu de les obres que s'han fet o que es faran a dos anys vista. «En els dos extrems tenim problemes que estem solucionant i al mig hi ha un tap que és la Carpa del Riu», que, com és sabut, aquest 2020 passarà a la història.

Huguet remarca que, tot i que al terme de Manresa el riu va més enllà de l'eix Transversal i de can Poc Oli (vegeu la pàgina 3), «de la riera de Rajadell en avall no hi estem fent res ni tenim la intenció de fer-hi res» i «segurament de l'eix Transversal en amunt, tampoc. Estem centrant els esforços al tram central».

Al marge de la que serà una de les obres estrella del pressupost d'enguany, l'enderroc de la Carpa del Riu, actualment al costat del Cardener hi ha quatre obres acabades o a punt d'acabar. Per una banda, s'ha enllestit l'espai de joc sota el Pont Nou i, per fi, està a punt d'acabar la construcció de la passera de can Poc Oli. Sota l'eix Tranversal hi ha una actuació que paga l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per eliminar-hi les canyes que tindrà una segona part del 2021 o 2022, i a la plaça del Mil·lenari s'ha fet una obra per suprimir un canal d'aigua bruta que hi havia a cel obert i que barrava el pas a peu al costat del riu.

Quant a la passera a can Poc Oli, que permetrà connectar l'itinerari de vianants del Cardener amb el de la riera de Rajadell, Huguet comenta que «només falta col·locar les lloses al damunt». Remarca que «ha estat una obra tècnicament complexa perquè ha calgut fer una escullera a la meitat del riu per desviar el cabal, foradar molt avall» per posar les peces de formigó que fan de base «i després fer el mateix a l'altra meitat del riu». És previst que quedi enllestida en poques setmanes.



Una zona de joc al Pont Nou

Igual que la passera, també fruit del pressupost participatiu ha estat l'actuació que s'ha acabat a la zona del Pont Nou consistent a fer una plantada d'arbres amb el seu corresponent sistema de reg i a marcar una zona de joc lliure amb bancs. Al mig hi ha dos pals per jugar, ja sigui utilitzant-los com a porteria, posant-hi una xarxa per a vòlei o bàdminton o lligant-hi una corda per fer equilibris ( slackline)... Només ha quedat pendent plantar-hi la gespa, feina que es farà de cara a la primavera per tal que pugui germinar. Huguet remarca que «fins ara, el Cardener era un espai de pas però no hi havia cap lloc on fer-hi activitats».

Seguint el riu cap a Sant Joan hi ha la tercera obra. La porta a terme l'ACA amb un pressupost de més de 100.000 euros del qual ara ha portat a terme una meitat, amb la idea que la segona es porti a terme el 2021 o 2022, indica el regidor. «Tant per sota com per sobre de la [gasolinera] Petrocat vam demanar un projecte per tallar uns mars de canya immensos. S'hi ha fet una arrencada de les arrels perquè no hi creixin mai més i la substitució per vegetació autòctona. Volem que sigui un bosc el màxim de natural possible. S'hi plantaran, salzes, sargues, freixes, bedolls i altres arbres i arbustos».



L'origen de les canyes

Les canyes, recorda, «són una espècie al·lòctona [el contrari que autòctona] i invasora que van portar els pagesos ja fa segles. Les utilitzaven per a les tomaqueres i les mongeteres perquè al costat del riu tot eren horts. Mentre hi havia pagesos, ho cuidaven però, quan ells no hi són, les canyes van creixent».

La segona fase d'aquesta actuació, que «serà l'any vinent o d'aquí a dos anys», ha de permetre «arribar a peu per un camí en més bones condicions que les actuals fins a Sant Joan perquè ara quan arribes a l'eix Transversal, estàs obligat a anar per un corriol al costat de la carretera que és segur però que és lleig. La intenció és, per la banda manresana, poder-hi arribar passant més a prop del riu».

Paral·lelament a aquestes tres obres, n'hi ha una altra que ha portat a terme Aigües de Manresa fa un parell de mesos amb un pressupost de 25.602 euros. Ha consistit a millorar les condicions d'un sobreeixidor del costat de la rotonda del Mil·lenari. Quan plou molt cal alliberar l'aigua que no cap al sistema de depuració -les clavegueres- i això es fa amb uns sobreeixidors que la porten directament al riu. El problema, explica Huguet, és que aquesta aigua «portava compreses, tovalloletes, brutícia del carrer i, a més a més, era un torrent difícilment salvable» per als vianants que passegin per l'espai que es va obrir entre el riu i la rotonda a còpia de fer-hi diverses desbrossades. L'actuació ha consistit a construir una canonada d'uns 20 metres des del sobreeixidor fins a la llera del riu de manera que el canal no quedi a cel obert, i a incorporar una arqueta amb una reixa per retenir els residus sòlids. A més a més, s'hi ha incorporat un detector per tenir registrats els períodes de sobreeiximent.

Dins d'aquest any quedarà pendent l'enderroc de la Carpa del Riu i la urbanització de l'espai que quedi lliure. «Un objectiu és que deixi de ser un tap i l'altre és arreglar l'espai resultant i canviar l'ordre que hi ha ara» pel que fa a l'aparcament per als cotxes i la vorera per als vianants, de manera que «els cotxes quedin al costat de la carretera i no vagin malmetent la vorera cada vegada» com passa ara per arribar a l'aparcament, i on, a més a més, queden al costat dels bancs que hi ha. Que es pugui caminar per on hi ha la construcció «ja ho garantirem amb el projecte d'aquest any», afirma Huguet.