L'Ajuntament condemnarà tots els atemptats amb víctimes mortals

A proposta del grup municipal de Fem Manresa, l'Ajuntament establirà un protocol de comunicació pública per expressar la condemna d'atemptats.

La proposició es va presentar després de l'atemptat d'extrema dreta a la ciutat de Hanau, Alemanya, que va causar onze morts, el passat 19 de febrer.

La proposició, que va ser aprovada per unanimitat, recorda que l'Ajuntament de Manresa va aprovar l'abril de l'any 2016 una moció per condemnar tots els atemptats amb víctimes mortals, independentment del territori on es cometin, i fa notar que «en aquest cas el segon pla mediàtic deixa les afectades com a víctimes de segona».

Fem Manresa lamenta que això passi en relació a un crim racista d'ultradreta i quan totes les víctimes eren d'origen kurd i turc, i el terrorista havia expressat la seva ideologia d'extrema dreta en diverses ocasions.