Manresa en Comú proposa que hi hagi un consell ciutadà de seguretat

Manresa en Comú va demanar en roda de premsa la creació d'un Consell Municipal de Seguretat ciutadana i Prevenció, com espai de participació sobre la política municipal de seguretat i amb capacitat de proposar línies

d'actuació.

La roda de premsa va tenir lloc després d'haver presentat una instància a l'Ajuntament, governat per Esquerra i Junts per Manresa, perquè valorin la proposta aprofitant que s'acaben de crear la resta de consells.

La coordinadora de la formació, Ana Querol, va considerar «sorprenent» que fins ara no s'hagi ni contemplat aquesta possibilitat de participació ciutadana «quan la seguretat és una de les qüestions que preocupen i força a la societat manresana».

Va afegir que els problemes no se solucionen defugint-los i el de la seguretat ciutadana el tenen ben present les entitats veïnals i comercials i queda constatat en xifres. Segons Querol, «la proposta, no ve donada per desconfiar de les tasques policials ni perquè creguem que les xifres i la sensació d'inseguretat no preocupin al govern municipal sinó perquè al segle XXI la ciutadania organitzada ha de poder participar més activament en allò que ens afecta quotidianament i perquè més enllà de les qüestions que poden ser més alarmants, tenim nous reptes a entomar», sobretot en prevenció.

Ana Querol, acompanyada de Laura Massana i Víctor Prat, va explicar que el què proposa Manresa en Comú és que Manresa estigui a l'alçada d'altres ciutats com Santa Perpètua, Sant Cugat, Sant Feliu, Mataró, Barcelona. Segons Querol, aquestes i d'altres, tenen regulat aquest òrgan de participació sectorial en les matèries relacionades amb la seguretat ciutadana.

Per als Comuns amb la creació del Consell "farem un salt de qualitat i transparència, on la cooperació pot fins i tot impulsar un canvi de paradigma en la gestió de la seguretat a la ciutat, on la prevenció sigui un element clau". I consideren que "el Consell pot actuar com un antídot de l'alarmisme, de fre de l' estigmatització de col·lectius i d'arma llancívola entre partits".



Sobre qui ha de formar part del Consell, els Comuns consideren que ha de ser ampli i expliquen que " tot i que alguns Consells d'altres ciutats ho restringeixen a membres del govern municipal i grups municipals i representants veïnals i de comerciants , a més a més òbviament dels cossos de seguretat i prevenció, Manresa En Comú volem que s'hi incorporin a més a més d'aquests altres representants d'entitats ciutadanes". Enumeren agents socials (sindicats), entitats socials ( Creu Roja, Càritas,..) també entitats esportives, associacions de dones,... perquè creuen que "des d'aquesta mirada plural i transversal és com podrem treballar amb èxit la prevenció".

Per aquest motiu també proposen ser-ne membres "els grups que tenim representació al Parlament de Catalunya i ens vam presentar a les eleccions municipals de Manresa. Tot i no haver obtingut representació, n'hem de formar

part" , diu Querol.



Pel que fa a les funcions del Consell, tenen clar que haurien de ser analitzar, planificar i informar sobre el sistema de seguretat pública, especialment en els àmbits de seguretat ciutadana, seguretat viària, civisme i protecció civil. És a dir que el Consell tingués capacitat de formular propostes, emetre informes propis de les matèries sobre les que

treballarà i també formular suggeriments en relació en les qüestions de seguretat pública impulsades des de l'Ajuntament.