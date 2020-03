Famosos fan de metge a l''escape room' solidari d'Althaia

Famosos com la religiosa sor Lucía Caram, la dissenyadora Miriam Ponsa, el pilot Nani Roma i el cantant Salva Racero van exercir ahir de metges a l' escape room solidari que a partir d'avui a la tarda i durant tot el cap de setmana hi haurà a Sant Joan de Déu de Manresa. És el primer hospital que acull una activitat d'aquest tipus. Els diners que s'hi recaptin es destinaran a millorar els espais d'atenció per a infants i joves.