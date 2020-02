El primer 'escape room' dins un hospital serà a Manresa

Sant Joan de Déu de Manresa es convertirà els dies 6, 7 i 8 de març en el primer hospital de l'Estat on se celebrarà un escape room. L'activitat es portarà a terme en diferents dependències del centre assistencial per recollir diners per millorar les àrees d'atenció a infants i joves, però sobretot per donar a conèixer i promocionar d'una forma original el projecte de mecenatge de Pediatria. L'escape room és una col·laboració entre la Fundació Althaia i l'empresa Lleure Dosmil.

Els que participin a l' escape hauran de resoldre el Misteri de la Dra. Moncunill, que no acaba d'entendre què passa amb els nens i nenes que hi ha ingressats. És l'únic que els organitzadors comenten sobre el joc per mantenir viu l'enigma. La responsable de la Unitat de Participació i Mecenatge, Antònia Raich, afirma que es tracta d'un joc d'intriga i de lògica, no pas de por, que estarà relacionat amb Althaia i Sant Joan de Déu. Per donar-hi més sentit i contextualitzar-lo s'utilitzaran materials històrics que fins a final del desembre passat es van poder veure al vestíbul principal de l'hospital, en una exposició sobre l'evolució de la sanitat a Manresa durant el segle XX.

Projecte de mecenatge



Segons Raich, és el primer cop que se celebra un escape room dins un hospital. L'estiu passat se'n va dur a terme un a l'interior de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. En aquesta ocasió s'havien de resoldre proves científiques dins un laboratori real. Els diners que es van recaptar es van destinar a la recerca per combatre el càncer.

En aquest cas «se'ns va ocórrer per fer una cosa original que servís per promocionar i donar a conèixer el projecte de mecenatge a Pediatria, a més a més d'ajudar-nos a recaptar diners, perquè es tracta d'una iniciativa ambiciosa». Després de fer possible el nou hospital de dia d'Oncologia i Hematologia, ara l'objectiu és renovar de dalt a baix tots els espais d'atenció a infants i joves: la planta de Pediatria, l'hospital de dia, l'escola, Neonatologia i les consultes externes i urgències, també de Pediatria. Fa uns mesos, dins aquest mateix projecte, ja es va poder posar en marxa la nova Unitat d'Hospitalització de Salut Mental Infantojuvenil.

L'escape room també promourà la solidaritat i l'educació per la salut. «Volem promoure valors», assegura Raich, «entenent la salut com un concepte ampli. La solidaritat n'és un element. Si em cuido també faig que la gent del meu entorn estigui més bé».

El punt de trobada dels participants serà al taulell d'informació de la planta 0, i es durà a terme en una zona de l'hospital que no s'ha volgut revelar. Està pensant perquè hi prenguin part grups de 10 persones. Se celebrarà el divendres 6 de març a la tarda i el dissabte i diumenge, dies 7 i 8 de març, tot el dia. L'entrada costarà 13 euros. Hi haurà un pack familiar que valdrà 9,5 euros per persona, i també una tarifa per a grups d'11 euros. Les entrades es poden adquirir a la web d'Althaia. De moment ja se n'han venut la meitat de les disponibles.