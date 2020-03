Estudiants de primer de Medicina estrenen bata de metge a Manresa

Anna Llobet fa primer de Medicina però ja ha vist els seus primers casos d'oncologia. Mirea Sallent, també estudiant del primer curs, va participar en l'atenció de diversos pacients, entre els quals la va impressionar especialment una que pateix Alzheimer. Juan Miguel Marín va poder conèixer com funciona la unitat de Nefrologia de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, i Telmo Senperena va passar consulta al centre d'atenció primària del CAP Bages.

Tots ells formen part de la cinquantena d'estudiants de primer de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) que ahir van estrenar bata a diversos centres sanitaris de Manresa, i també al centre d'atenció primària Navàs-Balsareny. Tot just fa mig any que han començat a estudiar a la facultat de Medicina i bàsicament fan colzes per tenir clara la teoria. Però ahir van tenir un dels seus primers contactes amb el món real de la sanitat, el que els espera quan acabin els sis anys d'estudis i ja siguin metges, més els de l'especialitat que arribin a fer.

No és habitual que una facultat de Medicina introdueixi aquesta mena de pràctiques ja a primer. Però és l'opció que ha fet la UVic-UCC. «L'objectiu dels estudiants és ser metges i de metgesses, i fer aquestes pràctiques els suposa veure què faran en el futur», va explicar ahir el responsable de la Unitat Docent de Medicina a Manresa i president de la delegació comarcal del Col·legi de Metges de Barcelona, Jordi Aligué.

Les pràctiques reals dels futurs metges que estudien a la UVic-UCC no comencen fins a tercer curs. A primer, però, tres cops l'any fan el que es diu estrena de bata. La que els van lliurar quan es van incorporar als estudis de Medicina se la tornen a posar en aquest cas per anar a diversos centres assistencials, ja siguin de primària o bé a hospitals. A segon se centren ja més en simulació i dissecció, i a tercer és quan ja s'han d'arremangar i començar a veure pacients. És una forma d'estimular-los, segons Aligué.

Ahir la cinquantena d'alumnes es van repartir entre l'Hospital de Sant Joan de Déu, el de Sant Andreu, l'Hospital Sant Bernabé de Berga, el CAP Bages, el de la Sagrada Família i el de Navàs-Balsareny. Tots els estudiants estaven tutelats per metges com la cap del servei d'Oncologia d'Althaia, Montserrat Domènech. «És un primer contacte amb el servei. Em feia patir perquè hem tingut consultes dures. Però he intentat ensenyar la relació metge-pacient, que s'ha de ser respectuós i que els pacients han de conèixer la seva malaltia, les opcions de tractament i decidir conjuntament amb nosaltres».

L'adjunta a Nefrologia, Sheila Bermejo, també va tutoritzar ahir diversos estudiants. Va comentar que «la part positiva d'això és que els pot motivar. Jo recordo que els primers anys de carrera eren classe, laboratori i microscopi. I jo volia fer medicina i no tenia la sensació de fer-ne».

El metge de família del CAP Bages Joan Tobías és de la mateixa opinió. Segons va opinar, cal «conèixer una mica la realitat del contacte amb el pacient, i com més aviat hi tens aquest contacte més aviat pots modular el que et pot arribar a interessar. Quan feia la carrera no es veien pacients fins al final. Trobo que és encertat començar a veure'n a primer». Laura Camps, tutora de residents i ahir també d'estudiants de primer al CAP Bages, va considerar que estrenar bata és un estímul perquè permet als estudiants veure diferents casos i això «fa possible detectar què cal aprendre, tenir il·lusió i poder arribar a fer el que estàs fent». En aquest cas, Medicina.