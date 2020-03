El Tast de Jocs del CAE fa deu anys amb una macroludoteca amb més de 500 jocs de taula

El 14 i 15 de març el Centre Cultural El Casino s'omplirà de jocs de taula. Serà la 10a edició del Tast de Jocs, el festival de jocs que organitza el CAE, i que oferirà 15 hores de jocs de taula repartides entre el dissabte tarda i nit i el diumenge matí i tarda.

L'activitat central serà una macroludoteca, amb una selecció de més de 500 jocs de taula del fons lúdic del CAE, i que comptarà amb el suport dels membres del Club de Joc del CAE que orientaran en la tria de jocs o n'ensenyaran a qui en vulgui aprendre. Aquesta ludoteca s'ubicarà a la sala d'exposicions del Centre Cultural El Casino i estarà en funcionament durant les 15 hores del certamen.

Enguany, però, s'ha volgut donar molt més pes a una programació d'activitats complementàries amb l'objectiu de diversificar l'oferta lúdica i oferir activitats molt més específiques amb la voluntat d'atreure a persones amb inquietuds lúdiques més concretes.

Eugeni Castaño: l'autor convidat



Tal com s'ha anat fent en les darreres edicions, el Tast de Jocs ofereix l'oportunitat de conèixer i jugar amb creadors de jocs de taula. Enguany s'ha convidat a Eugeni Castaño, un dels creadors de jocs de taula més actiu de Catalunya, amb gairebé 10 jocs publicats, com ara "Cargolino Valentino" i "Hungry Shark" (publicats por Átomo Games), "Nubes" (KIBO Factory) "Ticket to Mars" (GDM Games), etc. Castaño serà dissabte tarda al Tast de Jocs compartint partides d'alguns dels seus jocs publicats i mostrant-ne d'altres en els que actualment està treballant.

El joc de rol pren força protagonisme



En aquesta edició, el joc de rol agafa molt protagonisme. Al llarg del cap de setmana hi haurà la possibilitat de jugar a quatre jocs de rol diferents.

Dissabte tarda i diumenge tarda Xavier Aixendri dinamitzarà partides de "Cultos Innombrables", un joc en el que els personatges encarnaran membres de cultes que faran tot el possible per aconseguir poders inhòspits de déus inhumans. A mesura que guanyen poders perden seny. A més a més, altres personatges, igual d'ambiciosos, es podran creuar en el seu camí.

També dissabte tarda, Ramon Balcells dinamitzarà partides de "Super High School", un joc creat per ell mateix i editat per Hirukoa. Els jugadors viuran aventures fantàstiques encarnant superherois adolescents encarregats de fer front al mal. Un joc ideal per jugar en família.

La presentació, avui dimarts, ha anat a càrrec d'Ignasi Muncunill, responsable del CAE, i d'Anna Crespo, regidora de Cultura de Manresa