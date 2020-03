La Seu de Manresa estrena una web que multiplica els continguts i la part gràfica

La Basílica Santa Maria de la Seu de Manresa ha fet un pas més en l'àmbit de la comunicació i ha renovat el seu lloc web amb imatge i continguts actualitzats.

La pàgina ha millorat l'experiència de l'usuari situant en un primer terme les imatges fotogràfiques i el grafisme i s'han multiplicat els continguts disponibles. L'estructura de navegació és molt senzilla i intuïtiva i permet accedir fàcilment als temes que poden interessar als usuaris.

L'estètica del nou web de la Seu de Manresa és neta, amb imatges grans i colors clars que aporten lluminositat i lleugeresa visual a la interfície. Tant la tipografia com la distribució de continguts construeixen una pàgina moderna que s'ha buscat que sigui atemporal. El disseny és totalment responsive ja que s'adapta tant a tauletes com a dispositius mòbils, fet imprescindible en l'actualitat.

La Seu de Manresa ja disposava de pàgina web, creada per l'Associació dels Amics de la Seu l'any 2008. Es tractava d'un espai molt modern i actual en el seu context, però que havia quedat obsolet. Molts dels continguts s'han aprofitat i d'altres són totalment nous perquè es comuniquen per primera vegada en una plataforma d'aquestes característiques, com la dimensió parroquial de la basílica.

Ara, un vídeo dóna la benvinguda als usuaris que accedeixin al web. En aquest vídeo s'hi poden veure plans espectaculars de la basílica, que conviden a tothom a visitar-la. Al menú s'hi distingeixen els següents apartats:

Basílica : espai dedicat a la dimensió turística i patrimonial de la Seu. S'hi despleguen el subapartats d'història, arquitectura, entorn i investigació i conservació.

: espai dedicat a la dimensió turística i patrimonial de la Seu. S'hi despleguen el subapartats d'història, arquitectura, entorn i investigació i conservació. Parròquia : amb informació sobre la vida comunitària de la basílica. S'hi explica el capítol de canonges, les misses i celebracions, els diversos tipus de formació als quals es pot accedir i els grups i entitats parroquials vinculats a la basílica.

: amb informació sobre la vida comunitària de la basílica. S'hi explica el capítol de canonges, les misses i celebracions, els diversos tipus de formació als quals es pot accedir i els grups i entitats parroquials vinculats a la basílica. Horaris i servies : s'hi especifica tot el que la Seu pot oferir en l'àmbit de les visites turístiques, culte, lloguer d'espais, arxiu, formació i celebracions.

: s'hi especifica tot el que la Seu pot oferir en l'àmbit de les visites turístiques, culte, lloguer d'espais, arxiu, formació i celebracions. Actualitat : amb els subapartats de notícies, on s'hi expliquen novetats, i el recull de premsa. Es tracta d'un espai dinàmic que s'anirà actualitzant.

: amb els subapartats de notícies, on s'hi expliquen novetats, i el recull de premsa. Es tracta d'un espai dinàmic que s'anirà actualitzant. Amics de la Seu : l'Associació que vetlla per la conservació de la basílica havia de disposar d'un apartat per donar a conèixer la seva tasca i facilitar l'afiliació de nous socis. La renovació del web ara permetrà que es puguin fer donatius online a l'associació.

: l'Associació que vetlla per la conservació de la basílica havia de disposar d'un apartat per donar a conèixer la seva tasca i facilitar l'afiliació de nous socis. La renovació del web ara permetrà que es puguin fer donatius online a l'associació. Contacte: amb indicacions sobre com arribar al temple amb tren, autobús i tots els correus electrònics i telèfons de contacte.

La pàgina està disponible en tres idiomes: català, castellà i anglès i ofereix enllaços directes als perfils de les xarxes socials de la basílica a Instagram i Facebook.



Compromís amb Manresa

Des de la gestió de la basílica s'intenta seguir la premissa de treballar, sempre que sigui possible, amb empreses de la ciutat o de la comarca. S'és conscient del gran talent i professionalitat que es pot trobar a la vora i es vol contribuir a que petites i mitjanes empreses i autònoms que es dediquen a professions diverses puguin tirar endavant el seu projecte professional.

És per això que l'xecució i programació de la nova pàgina web de la Seu de Manresa s'ha encarregat a Kocori, estudi de disseny gràfic manresà. Les fotografies que il·lustren la pàgina són del fotògraf manresà Oriol Segon i Torra, a qui la basílica va encarregar un book fotogràfic de la Seu fa uns mesos. La gràfica que segueix el web és la línia marcada pel logotip de la basílica creat per la creativa i dissenyadora gràfica Núria Puigmal, també de Manresa.

Podeu veure el nou web de la Seu de Manresa aquí.