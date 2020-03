Queixa veïnal al carrer Alfons XII per «una il·luminació insuficient»

La il·luminació al carrer Alfons XII, el més important que hi ha entre l'estació de Renfe i el centre de la ciutat, exaspera els veïns, que encara esperen que l'Ajuntament de Manresa hi faci millores. Denuncien que no està ben il·luminat. Fa un mes que van tornar a reclamar de nou a l'equip de govern actuacions per satisfer una exigència que s'arrossega des de fa uns sis anys, però la predisposició de l'Ajuntament no es concreta amb actuacions ni amb una agenda per posar-hi remei. Des del consistori els contesten, a més, que no és un dels carrers més mal il·luminats.

Els veïns consideren que no és una qüestió menor perquè l'Alfons XII és una de les entrades a la ciutat per als qui arriben de l'estació ferroviària i els conductors que deixen el cotxe als entorns de la plaça de la Reforma. «La il·luminació no és la que hauria de tenir un carrer que ha de donar una bona impressió per als qui arriben a la ciutat», afirma Emili Martínez, que viu a l'Alfons XII i, a més, és membre de la junta de l'Associació de Veïns del Barri Antic. Les exigències d'aquest sector del barri es vehiculen a través de les demandes de millores que presenta l'entitat periòdicament a l'equip de govern.



Una vella demanda

En la darrera trobada entre representants veïnals i del consistori, celebrada fa un mes, la il·luminació del carrer va ser un dels punts que l'associació va posar sobre al taula. I no era la primera vegada. «Fa uns sis anys que ja ho vam demanar, juntament amb el clam d'altres carrers per millorar l'enllumenat públic», afegeix Martínez. De fet, aquesta va ser la principal demanda dels veïns fa quatre anys en una reunió impulsada pel comissionat del Centre Històric, i ja llavors van deixar entreveure el malestar al barri vell per la il·luminació. Un punt en el qual els representants polítics no estaven d'acord perquè, segons deien, es compleix el nivell lumínic que marca la normativa.

Malgrat que actualment al car-rer Alfons XII no hi ha problemes d'incivisme, el membre de la junta de l'associació que hi viu afirma que «molta gent gran no surt al carrer a la nit perquè amb la il·luminació actual tenen sensació de vulnerabilitat». Assegura que és ben bé per l'enllumenat perquè els problemes registrats el 2017, quan un grup d'incívics bevia regularment al carrer i creava malestar, no s'han repetit. En aquest punt del barri, asseguren, hi ha botigues que han tancat i no s'hi veu el moviment d'altres carrers de l'entorn, i que ja formen part del centre de la ciutat. «Aquesta realitat i la il·luminació fan que l'Alfons XII es vegi pobre», afirma.

L'Ajuntament va anunciar fa dues setmanes una inversió d'1,2 milions d'euros per canviar en els propers cinc mesos –tot i que la crisi del coronavirus podria fer variar els plans– la llum groga (vapor de sodi) per una de blanca (led) en 150 carrers. Una actuació, però, que de moment no preveu cap intervenció al carrer Alfons XII, i per aquest motiu els veïns asseguren que se senten oblidats pel que fa a l'enllumenat públic.

Un estudi encarregat per l'Ajuntament fa tres anys assenyala que al Barri Antic no hi ha menys il·luminació que en altres punts de Manresa i que, al contrari, n'hi ha més. Sí que indica, però, que al carrer Alfons XII la sensació és que hi ha menys llum perquè els de l'entorn estan més il·luminats.

L'estudi indica les dades registrades per un luxímetre, que constaten que hi ha una diferència remarcable en passar de la Plana de l'Om, amb més de 35 luxs, al primer tram del carrer d'Alfons XII, on n'hi ha entre 25 i 30. Passa el mateix en la connexió de la plaça de la Reforma amb Alfons XII. Per aquest motiu el consistori assegura que no hi ha problemes d'il·luminació. Però el representant veïnal remarca que «més enllà dels estudis, hi ha la sensació de la gent. I si, sigui pel que sigui, la gent veu que està menys il·luminat, s'hi ha d'actuar».