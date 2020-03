Entitats veïnals repartiran 2.000 targetes moneder a les famílies amb beca menjador i fan màscares

El passat dia 12 de març, l'Ajuntament de Manresa va prendre un seguit de mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus. Amb aquestes mesures es van aturar diferents serveis municipals entre els quals les biblioteques veïnals i els locals de les diferents associacions de veïns i veïnes.

Per bé que el tancament dels locals i el posterior confinament obligatori de la població han impossibilitat el normal funcionament de les entitats veïnals, expliquen que la situació d'emergència sanitària "ens ha empès a actuar posant-nos a disposició de la regidoria de serveis socials i la regidoria de barris".

En concret, actualment des dels barris s'estan duent a terme diferents accions per mirar d'alleugerir els possibles inconvenients del confinament a la gent gran. És el cas de l'Associació de veïns i veïnes de Sant Pau i de l'Associació de veïns de La Balconada. Per altra banda, estan pendents que aquesta setmana els locals de set associacions de veïns s'usin per fer el repartiment de 2.000 targetes moneder per a les famílies que tenen beques menjador.

Quinze cosidores



Pel que fa a la necessitat urgent de màscares, l'Associació de veïns del Barri Antic s'està coordinant un grup de quinze cosidores que estan confeccionant màscares amb tela tipus pul, que es volen destinar a veïns i veïnes que no en disposen i en sol·liciten, davant la inexistència d'estocs a les farmàcies.

A més a més, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa ha preparat, conjuntament amb la cooperativa TSR i Edificis Positius, un full informatiu amb un seguit d'informacions i recomanacions bàsiques relatives al coronavirus i al confinament: telèfons d'interès, consells d'higiene i propostes positives de veïnatge.