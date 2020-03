El Montepio tanca les oficines però atén telemàticament

El Montepio de Conductors ha tancat les oficines de Manresa i Berga però continua atenent les consultes i gestions dels socis per via telemàtica.

Per fer gestions els socis poden fer servir el correu electrònic info@montepio.cat. També poden contactar amb la delegació de Manresa al telèfon 93 877 64 64 o per WhatsApp al número 679 47 07 09, mentre que els contactes de la delegació de Berga són el telèfon 93 822 22 86 i el WhatsApp 606 643 019. El Montepio envia un missatge d'ànim a la ciutadania i fa un agraïment molt especial als que continuen treballant per tal que tot funcioni correctament.