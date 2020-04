Althaia ja suma 63 morts pel virus i a Sant Andreu n'hi ha quatre que ho podrien ser

La Fundació Althaia va elevar ahir a 63 el nombre de persones mortes a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa per culpa del coronavirus. També a Manresa, l'Hospital de Sant Andreu va haver de lamentar les primeres quatre morts a la unitat d'aïllament per a casos que presentaven símptomes de la Covid-19. Dues es van produir dimarts i les altres dues ahir, però, tot i que són sospitoses d'haver estat causades pel coronavirus, l'hospital manresà no ho va poder confirmar.

A Sant Joan de Déu hi havia 281 pacients ingressats que s'havia confirmat que tenen la malaltia. Quant a les altes, se'n van poder donar 21 i ja són 149 en total. Ahir no disposaven de dades actualitzades del personal confinat, que dimarts eren 120 persones amb 94 positius en total.

Pel que fa a Sant Andreu, ahir hi havia 24 persones ingressades a la unitat d'aïllament, entre les quals dos positius confirmats per la Covid-19; les altres 22 persones que presentaven símptomes estaven en espera de realitzar el test o de rebre resultats. D'altra banda, hi havia 15 treballadors que havien donat positiu i es mantenien a casa, i 12 més que també estaven a casa seva de manera preventiva pendents de realitzar el test o de rebre resultats.

A l'Hospital Sant Bernabé de Berga ahir hi va morir una persona, que va elevar fins a set les defuncions registrades en aquest hospital per culpa de la Covid-19. Segons dades del centre, hi havia 52 pacients ingressats que havien donat positiu. A banda, es van detectar dos professionals més que van donar positiu i que estaven en règim d'aïllament i seguiment domiciliari, de manera que hi havia un total de 37 sanitaris, tots ells casos lleus, recuperant-se a casa. Es va poder donar una nova alta.



Nou casos confirmats

L'Hospital de Cerdanya mantenia la capacitat de rebre nous pacients per la crisi del coronavirus. El centre hospitalari disposava de 58 llits per tractar les persones que en presentessin símptomes. Dels 58 llits, 44 estan condicionats per atendre pacients aïllats i 14 són convencionals. El recompte de casos, ahir, del tercer dimecres de confinament a l'hospital transfronterer situava en nou els pacients ingressats per la Covid-19; sis pacients ingressats com a sospitosos i nou ingressats per altres patologies, la qual cosa suposava 24 persones ingressades i fixava en el 42% el percentatge d'ocupació de les habitacions



Més de 100.00 a Espanya

A Espanya, els casos confirmats de coronavirus ahir van superar la barrera dels 100.000, amb un total de 102.136 casos confirmats i 9.053 morts, segons el balanç que va fer el ministeri de Sanitat. D'altra banda, es van registrar un total de 7.719 nous contagiats, el 8,2% més que el dia anterior, i 864 morts. El nombre de decessos va tornar a fixar un rècord en el recull de dades, tot i disminuir en percentatge respecte al dia anterior, amb l'11% davant del 12% de dimarts.

Pel que fa als pacients que van necessitar ingrés a les UCI, des que va començar la crisi de la Covid-19, el van necessitar 5.872 persones, 265 més que el dia anterior. També va créixer el nombre de curats. Es va donar l'alta a 22.647 persones, 3.388 més que dimarts. És un increment del 18%.



Més de 2.000 morts a Catalunya

A Catalunya, 244 noves morts en centres sanitaris per coronavirus van elevar ahir la xifra de vícti-mes a 2.093, segons el recompte diari que ofereix el departament de Salut, que també va informar que en les últimes hores s'han confirmat 1.813 positius nous de coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, cosa que eleva la xifra total a 21.804, 1.855 dels quals greus.