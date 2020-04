Manresa ja disposa de crematori després de tres dècades reivindicant l'equipament

Sala de columbaris perquè les famílies hi puguin dipositar les urnes

Sala de columbaris perquè les famílies hi puguin dipositar les urnes

El crematori de cadàvers de Mémora-Fontal al polígon del Pont Nou de Manresa, un equipament llargament reivindicat per la ciutat, ja funciona i ho fa a ple rendiment amb tres incineracions diàries, segons ha explicat Fernando Sánchez Tulla, director de Comunicació i Relacions Institucionals de la companyia.

El grup funerari va rebre l'autorització de l'activitat d'incineració per part de l'Ajuntament el 26 de març. El vistiplau per al funcionament de la resta de l'equipament havia arribat setmanes abans. D'aquesta manera ja està en marxa el conjunt de l'equipament que ocupa 1.550 metres quadrats edificats al costat del cementiri municipal de Manresa, concretament al xamfrà del camí vell de Rajadell i el carrer de la Lemmerz, i ha suposat una inversió de 3,3 milions d'euros.

Fa tres dècades que la capital del Bages donava voltes a la forma de dotar-se d'aquest equipament, l'absència del qual obligava a desplaçar-se a altres poblacions per poder materialitzar la cremació dels difunts. Tenint en compte que la incineració és una tendència a l'alça, l'anomalia que suposava no disposar d'aquest tipus d'equipament es feia cada cop més feridora.

Feia molt temps que es posaven sobre la taula projectes que no arribaven a consolidar-se. Cal recordar, per exemple, que l'any 1990 l'Ajuntament de Manresa ja va plantejar la possibilitat d'habilitar un forn crematori a la ciutat davant la demanda objectiva de servei. L'equipament del Pont Nou disposa de sales de contractació, quatre sales de vetlla (tres de 70 m2 i una de 120 m2, que també es pot unir i ampliar amb una de les de 70 m2 i fer un total de 190 m2), una sala de cerimònies amb capacitat per a 200 persones i una sala de columbaris, bar-cafeteria, serveis interns i pàrquing.