Brutícia al passeig Pere III de Manresa

La imatge mostra brutícia acumulada al primer tram del passeig de Pere III de Manresa. Defecacions de coloms i gossos més el pol·len primaveral es combinen per produir un efecte gens atractiu en una artèria principal de la ciutat que aquests dies es troba molt menys concorreguda per la situació de confinament, però que continua sent la columna vertebral de la mobilitat a peu per la trama urbana de la capital del Bages.