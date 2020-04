Repartiment desigual: Manresa rep mascaretes per cobrir només el 30 per cent de la població

El repartiment de les mascaretes enviades per l'Estat a les poblacions de més de 30.000 habitants i que aquest matí s'han començat a entregar als viatgers dels transports públics, s'ha fet de forma desigual entre ciutats. Si a Girona, localitat amb 100.000 empadronats, la Creu Roja i Protecció Civil han rebut unes 80.000 mascaretes -xifra que suposa proteccions per a un 80 per cent de la població-, a Manresa només n'hi havia aquest matí disponibles 24.000. El cens de la capital del Bages és d'uns 76.000 habitants i, per tant, només permetrien protegir el 30 per cent dels ciutadans.

L'operatiu de distribució de mascaretes protectores a Manresa s'ha dut a terme a les quatre estacions (una de Renfe i tres de Ferrocarrils de la Generalitat) entre els qui anaven a buscar el transport públic el primer dia després de l'aixecament del confinament total. Se n'han distribuït 6.000, una quantitat elevada si es compara, per exemple, amb les 3.000 que s'han repartit a Tarragona ciutat, segons l'Ajuntament d'aquesta capital de província.