Althaia de Manresa té 205 persones ingressades per la Covid-19, on hi ha hagut 1 mort les darreres hores

205 persones estan ingressades aquest dijous a la Fundació Althaia de Manresa amb coronavirus confirmat per les proves. Són dues menys que no pas el dia anterior. Una persona ha mort les darreres hores a causa de la malaltia, amb la qual cosa s'eleven a 125 els decessos acumulats als centres gestionats per la fundació manresana des que va aparèixer l'epidèmia.

Aquest dijous no hi ha hagut cap traspàs l'Hospital de Sant Andreu de Manresa, amb la qual cosa l'acumulat de persones que han morts als hospitals de la ciutat -els que gesiona Althaia i Fundació Sant Andreu Salut- s'eleva a 143.

Els 205 ingressats suposen dos menys que no pas aquest dimecres, i representa una de les xifres més baixes dels últims dies.

Per altra part hi ha hagut 22 persones que han rebut l'alta mèdica. Arriba ja a les 641 persones.

La Fundació Althaia té 109 professionals confinats, dels quals 100 han donat positiu a la prova de la Covid-19.

A l'Hospital de Sant Andreu hi ha 133 persones ingressades per Covid-19 a les diferents unitats d'aïllament del centre. 5 d'elles, ja ingressats, estaven sota sospita i s'ha rebut la confirmació que pateixen el coronavirus, i 8 més són pacients derivats de la Fundació Althaia.

Des dels primers ingressos per la Covid-19 a Sant Andreu s'han donat 6 altes.

Per altra part hi ha 44 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que estan confinats perquè han donat positiu a la prova. 2 més són a casa de manera preventiva perquè presenten algun tipus de simptomatologia de la malaltia i estan pendents del resultat del test.