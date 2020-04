Xerrada virtual del guionista i director Xavier Miralles

Avui a les 12 del migdia, a la plataforma Zoom, el guionista i director de cinema i teatre Xavier Miralles oferirà una xerrada en el marc de la Fira de l'Estudiant de Manresa.

Miralles farà un recorregut per la seva experiència amb l'objectiu de motivar persones més joves.

Enguany es realitza la setena edició de l'Oficina artística, que es farà de forma virtual a través de la plataforma Zoom. Davant la situació de crisi per la Covid-19, l'Oficina artística que s'ofereix cada any a l'Espai Jove Joan Amades i en el marc de la Fira de l'Estudiant s'ha adaptat a un format on-line. L'Oficina artística ofereix un espai especial per als que volen fer estudis artístics.