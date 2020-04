«Estem analitzant un tractament que fins ara és l'únic que s'ha demostrat efectiu»

Andrea Alemany és una de les dues metgesses que coordinen l'equip de la Catalunya Central del projecte #joemcorono, que impulsen els doctors Bonaventura Clotet i Oriol Mitjà. Treballa al costat de Carla Álvarez, l'altra metgessa amb qui dirigeixen un equip d'infermeres des de la seu de la gerència territorial de l'ICS a la Catalunya Central, a Sant Fruitós de Bages. Alemany i Álvarez hauran de gestionar aquests dies la informació de centenars de persones que ha visitat el seu equip.

Alemany és nova en el projecte de Clotet i Mitjà. I hi va arribar pràcticament sense temps per madurar la proposta. Va treballar un any al CAP sud del Raval, a Barcelona, i el mes de gener va fer un canvi per marxar al Brasil. Però els primers dies de març va veure que la situació a Espanya es complicava i va decidir tornar per posar-se a disposició de les necessitats sanitàries per l'emergència de la seva terra. El dia13 de març va parlar, encara a Brasil, amb una amiga de quan va estudiar medicina. Aquesta li va proposar incorporar-se a l'equip. El dia 14 va agafar un vol i el 16 ja estava treballant. S'havia ampliat l'equip per dur a terme un ampli test de població infectada per coronavirus i poder analitzar l'èxit que té un medicament anomenat hidroxicloroquina, conegut com un antiviral que es prescriu generalment per combatre la malària. L'estudi es fa en diferents equips, Can Ruti -hospital Trias i Pujol de Badalona-, Sabadell, Barcelona i Catalunya Central. El que es dirigeix des de Sant Fruitós va tenir sentit a partir del brot d'Igualada. Ara han fet un mes de treball i encara incorporen nous casos a l'estudi.



Es tracta de treballar sobre la població infectada i veure l'evolució amb el tractament amb hidroxicloroquina?

A través del registre Covid-19 contactem amb les persones que són positives amb un test de PCR, i també amb les persones amb les quals han estat en contacte en els darrers 5 dies. Poden ser contactes familiars, convivents, personal sanitari i treballadors de residència. Aquests són els que més freqüentment es poden infectar.

Després d'un mes, l'estudi ja es troba en la fase d'analitzar les dades?

Encara estem recollint dades. En un futur no gaire llunyà començarem a tenir resultats. Serà un estudi que no durarà gaire més i en poques setmanes hi haurà resultats preliminars. Tenir resultats com més aviat millor ens donaria més base per al tractament.

Està en un equip molt mediàtic, amb el que això té de bo i de dolent. La figura d'Oriol Mitjà ha despertat molt interès a uns i moltes crítiques a uns altres. Des de dins, com veu l'estudi, què ens aportarà?

Espero que sigui molt positiu. I crec que és molt important haver tingut la valentia, en una situació com aquesta, d'haver intentat aportar. És una opció molt vàlida i amb molta garantia per part dels que ho lideren.

Com defensaria l'estudi?

Per una part, estem analitzant un tractament que fins ara és l'únic que s'ha demostrat que pot ser efectiu a la infecció de coronavirus. I estem intentant demostrar que pot ser vàlid per als infectats i també per prevenir que els contactes acabin desenvolupant la malaltia, o que si la tenen sigui amb símptomes més lleus. I també, que els que estiguin infectats la transmetin amb menys efectes. Crec que és una estratègia innovadora i que si es confirma el bon resultat pot tenir un impacte bastant gran i positiu en el control de l'epidèmia de coronavirus i en la disminució de la seva transmissió.

L'evolució de pacients i els entorns tractats han tingut una evolució positiva?

Busquem casos i els seus contactes. De tota la mostra de persones que participen en l'estudi es fa una assignació aleatòria, i al pacient li pot tocar un grup experimental (que reben el tractament) o pot ser del grup control (que no en reben cap). Del grup experimental es tracten tant casos com contactes durant una setmana amb hidroxicloroquina. Tant els casos infectats com els que encara no han desenvolupat la malaltia. L'evolució és positiva en tots els casos. Val a dir que són tots afeccions lleus.

Es busca que el grup de l'entorn no desenvolupi la malaltia?

Que no la desenvolupi, que si ho fa sigui de forma lleu i tampoc no la transmeti. I això és una manera de reduir els efectes del virus.

Per què només amb aquest tractament?

S'està provant amb aquest perquè les publicacions científiques que tenim indiquen que és el que té millor resposta en experiències anteriors amb coronavirus.

Veient la reacció al tractament que proposen, creu que caldria centrar els esforços d'investigació més a trobar una vacuna?

Crec que cal investigar i està bé que diferents investigadors a diferents zones del món treballin en diferents teràpies. La vacuna, altres tractaments que puguin ser efectius. Crec, però, que ja és el que s'està fent. Diferents teràpies poden ser vàlides i les hem d'estudiar. Deixi'm dir que les persones que contactem, totes tenen una gran predisposició a participar a l'estudi.

Vostè és una metgessa relativament jove. La podríem situar en les últimes fornades de nous metges. S'hauria imaginat mai un virus com el que tenim?

No. No m'havia imaginat que avui estaria on estic fent el que estic fent. En els últims dos mesos la vida m'ha canviat tant! Tots fem el que podem en una situació extraordinària.

Fins i tot li podria canviar el seu futur i potser entrar més en la recerca que en la medicina familiar, que és la seva especialitat?

Pot ser. La veritat, però, és que ara mateix em costa molt plantejar-me un futur més enllà de dos dies. Però pot ser. Ho estic trobant molt interessant i estic aprofitant aquesta experiència.

L'ha sorprès trobar un virus de tan ràpida infecció i tan virulent?

Inicialment podríem dir que sí, però crec que tampoc era tan improbable en un món que està tan globalitzat. No ens l'esperàvem, però no és tan estrany.

Què ens ha fallat més a nivell global? Com havíem d'estar preparats?

Miri, en l'àmbit sanitari tothom ha fet tant esforç i és tan admirable! El sistema de salut no s'ha arribat a saturar fins allà on es creia i és gràcies a l'esforç de les persones que hi estan treballant. Com hem d'esperar el virus a partir d'ara?

La veritat és que no ho sé. No sabem si la immunitat que ens conferirà serà per un temps, i si el virus serà temporal o permanent. No ho sabem encara.

La mascareta ha de formar part del nostre vestir a partir d'ara?

Sí, passarà a ser una peça de la nostra vida diària. Com a mínim durant un temps.

Com veu el final del confinament?

És un tema molt complex, no li puc donar una resposta.

Té contacte amb Oriol Mitjà?

Sí, cada dia a les 8 del vespre fem una reunió amb tot l'equip i estem en contacte diari.

Què li sembla el que s'ha dit, a favor i en contra d'Oriol Mitjà?

Estic tan centrada en el que tenim entre mans que no hi paro atenció. És tan important la feina que està fent i el seu lideratge, que no vull valorar la resta.