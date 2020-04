Una pedra talla durant una hora la línia de Renfe de Manresa a Calaf

La circulació entre Manresa i Calaf de la línia de Renfe va quedar ahir interrompuda des de 3/4 de 10 del matí fins a les 11 com a conseqüència de la caiguda d'una pedra a la via.

Adif va informar que per facilitar la mobilitat dels clients es va establir un servei alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions per als serveis de la línia R12. Tècnics d'Adif es van desplaçar al punt de l'esllavissada i el servei es va restablir en poc més d'una hora.

Adif va atribuir l'incident a les intenses pluges caigudes en les últimes hores.