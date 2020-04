L'Ajuntament de Manresa es prepara per a la tornada gradual dels treballadors

L'Ajuntament de Manresa s'està preparant per a la tornada gradual dels seus treballadors. Segons ha informat l'equip de govern d'ERC i JxM, «a partir de dilluns hi haurà algunes lleugeres modificacions en els serveis mínims, i principalment s'anirà fent una feina d'organització de torns, de revisió i preparació dels llocs físics de treball per preparar la tornada física, quan sigui possible».

Els objectius principals que es busquen amb el projecte de retorn que ara comença són garantir la seguretat i la salut dels treballadors municipals i, també, el funcionament i la prestació de tots els serveis considerats bàsics o estratègics que ofereix el consistori.

El que s'intenta és «assegurar una tornada progressiva a l'activitat habitual i vetllar per la protecció de la salut del personal de l'Ajuntament», al mateix temps que es contribueix a la contenció del contagi de la malaltia en els centres de treball. Durant les darreres setmanes han estat operatius uns serveis mínims per assegurar els serveis bàsics municipals amb el personal teletreballant, però també amb presència física de la Policia Local, els serveis socials i personal de manteniment.



Atenció al públic

L'equip de govern demana que es tingui en compte que?la prestació presencial de serveis a la ciutadania no es podrà fer fins que hi hagi indicacions de les autoritats competents que ho permetin.

Així que es manté la priorització del teletreball, i també continuaran treballant presencialment els empleats indispensables: Policia Local, serveis socials, personal del cementiri i les brigades encarregades de la resolució d'incidències.

L'Ajuntament assegura que s'ha procurat mantenir de manera telemàtica o presencial tots els serveis d'atenció al públic.

A més a més, s'ha fet difusió dels telèfons de servei de les diferents àrees perquè els ciutadans que ho necessitin s'hi puguin posar en contacte, ja siguin serveis socials, atenció a víctimes de violència masclista, serveis a empreses o a l'ocupació, entre d'altres.

Les oficines i instal·lacions de l'Ajuntament de Manresa estan tancades al públic des del dia 13 de març, quan es va activar el Pla Bàsic Municipal en fase d'Emergència per tal de fer front a la crisi del coronavirus, i continuaran així mentre ho estableixin les directrius de la declaració de l'estat d'alarma.

Per a atenció general es pot trucar al telèfon 010, que ha ampliat els horaris (de dilluns a divendres, de les 9 del matí a les 8 del vespre; i dissabte i diumenge de 9 del matí a 2 de la tarda) o als telèfons de cada servei.