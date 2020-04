Dels deures i la Play dins de casa a poder sortir amb el patinet i la pilota pel carrer

El que més desitjava Pau Mateos, d'11 anys, era «poder sortir al carrer a passejar una mica amb patinet», perquè a casa no el podia fer servir per falta d'espai i feia més d'un mes que el tenia guardat, explicava ahir tot caminant pel centre de Manresa acompa-nyat del seu pare. També té pendent de poder sortir amb la pilota, tot i que, «amb la pilota petita, a casa ja hi he pogut jugar algunes estones».



Durant la passejada d'ahir al matí, el Pau es va trobar alguns amics. «Ens hem dit hola, i els he explicat que a casa passava l'estona fent deures i jugant a la Play». Diu que mai havien estat tant temps seguit sense veure's, tot i les videotrucades, i li ha agradat poder-los retrobar.