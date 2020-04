L'Ajuntament reforça el tancament perimetral dels parcs infantils i avisa que qui hi entri pot ser multat

El servei de Manteniment de l'Ajuntament de Manresa està duent a terme avui un reforç del tancament perimetral dels parcs infantils. Ahir, primer dia en què es permetia la sortida al carrer d'infants acompanyats, la majoria de persones van respectar les mesures de seguretat decretades, però no tothom, i en alguns parcs es van tallar les cintes que hi impedien l'accés. Per aquest motiu, a partir d'avui es reforça el tancament i es recorda que està estrictament prohibit que els infants facin ús d'aquests espais i dels seus elements (gronxadors, tobogans€) per garantir la seva seguretat i la de tothom.

El consistori vol agrair la col·laboració de la majoria de persones que van seguir les recomanacions, però vol fer una nova crida a la responsabilitat i recordar que continuem en estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19. Per tant, malgrat que estigui permès que els infants puguin sortir, es demana que ho facin seguint totes les mesures de seguretat. Relaxar ara les mesures podria provocar un augment de contagis i que la situació pugui tornar a descontrolar-se, de manera que és molt important que totes les persones segueixin les normes.

La Policia Local de Manresa fa un seguiment de la situació i alerta les persones o famílies que no segueixen les mesures decretades, amb la possibilitat d'obrir denúncies si és necessari. Des de l'inici de la crisi del coronavirus, la Policia Local de la ciutat ha obert 630 actes administratius per incompliment de les mesures de confinament.

Igualment, durant els propers dies, el servei de neteja viària centrarà la seva tasca de neteja i desinfecció als espais més transitats, tal com ja ha anat fent des de l'inici de la crisi sanitària (els primers dies va centrar-se a llocs com els accessos a hospitals, farmàcies, cementiri, etc., a part d'elements de mobiliari urbà i contenidors, entre altres).



Infants fins a 14 anys, acompanyats d'un adult

Des d'ahir diumenge, 26 d'abril, i d'acord amb l''ordre dictada pel govern central, tenen permís per sortir al carrer infants i adolescents menors de 14 anys, acompanyats d'un sol adult responsable. Si aquest no és el progenitor o tutor legal, ha de portar una autorització. Cada adult responsable pot acompanyar fins a tres infants.

Només es pot sortir durant una hora al dia, com a màxim, i de 9 del matí a 9 del vespre. No hi ha franges establertes per edats, però l'Ajuntament de Manresa recomana, tal com fa la Generalitat, que els infants fins a 6 anys surtin entre 11 i 1 del migdia, i els de 6 a 13, de 4 a 6 de la tarda.

Les sortides es pot fer a 1 quilòmetre de distancia del domicili, com a màxim. Es pot passejar per jardins i parcs públics, inclosos els espais naturals o zones verdes autoritzades. No es pot accedir als parcs infantils ni espai de jocs, ni seure als bancs, i tampoc utilitzar instal·lacions esportives. Els nens i nenes poden portar bicicletes o patinets, només per passejar.

És del tot necessari mantenir la distancia de seguretat de dos metres (no és necessari entre els membres de la família), i usar mascaretes en cas d'infants majors de 3 anys (poden ser casolanes, higièniques o quirúrgiques).



Cal rentar-se les mans en sortir i tornar a casa, i utilitzar les escales (evitar ascensors) sempre que sigui possible.

Es recorda finalment que no poden sortir els infants diagnosticats o amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 (tos, febre, dificultat respiratòria) o els que convisquin amb persones diagnosticades o amb símptomes. Es recomana prendre's la temperatura abans de sortir de casa.