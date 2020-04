El Montepio reobrirà les oficines de Manresa i Berga el 4 de maig, amb horari reduït de matí

Després de sis setmanes amb les oficines de Manresa i Berga tancades a causa del coronavirus, el Montepio tornarà a reobrir aquests dos centres per atendre presencialment els clients a partir del proper dilluns, 4 de maig. Inicialment, es farà horari reduït, de 2/4 de 10 del matí a 2 del migdia, i s'adoptaran totes les mesures de prevenció recomanades per garantir la seguretat tant dels clients com dels propis professionals.

Per donar el màxim servei als associats, el Montepio mantindrà també el teletreball del seu equip de professionals com a eina complementària a la presència al lloc de treball i s'habilitaran mecanismes de conciliació familiar pel personal amb fills menors o persones dependents al seu càrrec.

Entre d'altres mesures de prevenció es prendran les següents: identificació de personal amb factors de risc, organització de dos torns de treball en dies alternatius separats per evitar contacte entre tots els empleats, reduir l'espai d'atenció al públic per evitar que els visitants accedeixin a la resta de les instal·lacions, distància de seguretat entre els diferents llocs de treball i entre els clients que esperin ser atesos, no es permetran visites externes no relacionades amb la feina, neteja i desinfecció diària dels llocs de treball, ús obligatori de mascaretes per part dels professionals i dels clients, col·locació de dispensadors amb solució hidroalcohòlica i de cubells amb tapa d'accionament amb pedal com a paperera per llençar tovalloles i/o mocadors d'un sol ús.

D'altra banda, continuen anul·lades les visites a clients fora de l'entitat, es promou l'ús de videoconferència i es donen recomanacions als empleats sobre les mesures de prevenció en relació a la mobilitat des de casa fins a la feina.

Els socis i clients poden posar-se en contacte amb el Montepio al correu electrònic info@montepio.cat o al nou canal de whatsapp 619028588 . També poden contactar amb la delegació de Manresa al telèfon 93 877 64 64, mentre que el contacte de la delegació de Berga és el telèfon 93 822 22 86.