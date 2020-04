Les portes obertes de la UPC virtuals van atraure més de cent persones

Cent trenta persones es van inscriure en la primera jornada de portes obertes de la UPC de Manresa en format virtual.

La jornada va funcionar mitjançant videoconferències a les quals els inscrits accedien segons els seus interessos.

Primer es va fer una sessió general per a tothom. Després hi havia una videoconferència oberta per a cada grau o màster, i cada inscrit podia entrar a totes les que volgués segons els estudis que li interessessin. En aquestes trobades virtuals, els professors, alguns alumnes i membres de les associacions d'estudiants van presentar el centre i els estudis.



Sis graus i dos màsters

La UPC Manresa ofereix sis graus i dos màsters. Els estudis de grau són d'Enginyeria Minera, Engi-nyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química, Enginyeria de Sistemes TIC i Enginyeria d'Automoció. Els màsters universitaris són en Enginyeria dels Recursos Naturals i en Enginyeria de Mines.

La universitat també ofereix un postgrau en Organització i Engi-nyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials i un doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient.

Les sessions informatives virtuals han permès al futur estudiant conèixer els estudis i resoldre dubtes sobre els graus o màsters que els interessen, les seves sortides professionals, així com informació complementària sobre la vida universitària, la mobilitat internacional i les pràctiques en empreses.

Durant la presentació general es va mostrar uns vídeos del centre i de la biblioteca que compten amb la participació d'estudiants i en els quals es veuen alguns dels espais de la universitat, de la Biblioteca del Campus (BCUM) i de la Residència Universitària.