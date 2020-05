Crida de Càritas a aprofitar el confinament per endreçar armaris i reciclar la roba

Càritas treballa per definir protocols de reobertura segura de les botigues de roba reciclada (Moda re-) que a Manresa es troba als baixos del Casal de l'Església, a la carretera de Vic número 25. A més, amb el confinament molta gent ha aprofitat el temps per endreçar armaris i, ara que es comença a sortir, recorda que té vuit punts amb contenidors perquè aquelles peces que ja no es facin servir puguin tenir una segona vida i mantenir llocs de treball dignes.

Concretament, els contenidors són situats a la parròquia de Crist Rei, al carrer de Carrió, 20; a la de Sant Josep, al carrer de Sant Josep, 44 (Poble Nou); a la Mare de Déu de l'Esperança, Callús, s/n (a l'aparcament); a la Sagrada Família, Sant Cristòfol, 44 (al pati); a la

Santa Maria de Montserrat, Oleguer Miró, s/n la Balconada; a la Cova, Camí de la Cova, 17; al Casal de l'Església, Era Firmat, 1 (darrere la botiga Moda Re), i a Càritas El Portal, de 9 del matí a 2 de la tarda i les tardes de dimarts i dijous de 3 a 2/4 de 6, al Joc de la Pilota, 6- carrer de la Dama, 1.

A més, fins ara es feia la recollida de roba dels contenidors cada 15 dies, però ara ja es pot tornar a la recollida setmanal.

Càritas ha iniciat una nova etapa per millorar la recollida i la reutilització de la roba que ja no es fa servir i per generar llocs de treball.

Per incrementar la roba recollida s'han ampliat els punts de recollida amb la instal·lació de contenidors amb el propòsit de facilitar a tothom el lliurament en llocs accessibles i propers.

Cal recordar que la novetat més important va ser l'obertura de la nova botiga de roba reciclada i complements que dona la possibilitat que tota la ciutadania s'hi impliqui i practiqui la bona pràctica de consumir roba usada i complements a preus molt assequibles i bona qualitat.

Amb aquesta iniciativa es dona una nova vida a la roba i una nova oportunitat de treball a persones en risc d'exclusió social que són acompanyades per Càritas.