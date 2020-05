La Generalitat veu compatible l'ús del transport públic amb la seguretat sanitària

El sallentí David Saldoni, director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalu-nya, es mostra convençut que un cop passi la crisi del coronavirus, la mobilitat canviarà. Tot i això avança que «l'aposta per la seguretat sanitària va lligada a l'aposta per l'agenda verda i la sostenibilitat del transport».

En aquest sentit, Saldoni assegura que el transport públic «és millor i és un sistema segur», un concepte, diu, que «hem de reforçar dia a dia, i remarca que «té uns protocols de neteja, manteniment i de distància social i també de fer pujar la gent per la porta de darrere dels busos o l'ús obligatori de mascaretes» que juntament «amb altres mesures d'autoprotecció que han adoptat les diferents companyies de transport públic el fan un mitjà segur». També recorda que el autobusos l'ocupació està limitada al 50% de la capacitat, de manera que només s'ocupa el seient de la finestra, i en el cas del metro i el tren, on hi ha gent que va dreta, el límit és de dues persones per cada metre quadrat.

A l'hora de parlar del transport, Saldoni, també apunta a una altra dada a favor de l'ús del transport públic: la reducció del trànsit que en alguns moments ha arribat a ser del 90%. En aquest sentit diu que «hem vist que eliminar el vehicle privat ens porta millores de qualitat de l'aire excepcionals. El que no podem fer ara és tornar enrere» i qualifica el cotxe privat com «una amenaça».

No descarta, que a mesura que avanci el desconfinament, hi pugui haver un repunt de l'ús del vehicle privat però considera que serà puntual, durant unes setmanes o algun mes i considera que que «en els últims anys hi ha hagut un creixement exponencial del transport públic i l'hem de seguir fent. No podem tornar enrere», sentencia.

Més enllà del transport en tren o autobús per a recorreguts llargs interurbans, Saldoni també posa l'èmfasi en la incorporació d'altres elements per a la micromobilitat com poden ser la bicicleta, el patinat i també l'aposta per crear circuits perquè la gent vagi a peu i s'hi senti còmoda.