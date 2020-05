Althaia comença a fer les intervencions quirúrgiques que havien estat ajornades

La Fundació Althaia de Manresa ha començat a fer intervencions quirúrgiques que havien estat posposades a causa del coronavirus. S'han començat a fer aquesta mateixa setmana, tot i que van començar abans amb les anomenades de cirurgia ambulatòria menor, les que es consideren de baixa complexitat i que no necessiten, posem per cas, la intervenció d'un anestesista.

La major part del bloc quirúrgic de l'Hospital de Sant Joan de Déu es va convertir en zona Covid per atendre malats amb la infecció. Fins i tot alguns quiròfans, perquè hi ha respiradors, es van destinar a habitacions. Només se'n va salvaguardar una part per fer operacions d'urgència i les inajornables, com per exemple les relacionades amb oncologia.

Ara l'activitat quirúrgica s'ha situat en un 30 % de la seva capacitat, segons fonts de la institució, amb la idea que entre aquest maig i principi de juny es pugui arribar al 80 %. Es farà a mesura que es vagin netejant els espais on hi havia pacients amb coronavirus, operació que ja s'està fent però que és complexa i que necessita dies, i també a mesura que els professionals fins ara destinats al bloc quirúrgic es reincorporin a les seves tasques habituals. En molts casos han estat derivats a serveis per atendre malalts Covid. Segons Althaia, també cal ser prudents. Aquesta previsió es podrà mantenir sempre que no hi hagi rebrots o repunts de la malaltia.

A més a més s'ha previst que a partir d'ara s'estableixi un nou circuit a l'esmentat bloc quirúrgic per poder atendre els pacients que tinguin Covid. A tothom qui s'hagi d'operar se li farà la prova del PCR per establir si està infectat o no entre 48 i 72 hores abans. Si la prova donés positiu la intervenció s'ajornaria per mirar de reconduir el cas. Si fos negativa es realitzaria amb normalitat. Es tracta de «protegir el mateix pacient i també mantenir seguretat professionals», han assegurat fonts de la fundació.

La Clínica de Sant Josep, centre que Althaia destina a pacients de privats i de mútues, dedicarà un quiròfan per realitzar operacions del servei públic i d'aquesta manera ajudar a descongestionar Sant Joan de Déu. De fet ja hi ha pacients ingressats derivats de l'hospital. S'hi farà cirurgia major ambulatòria. Això vol dir que no necessàriament el pacient ha de quedar ingressat sinó que requereix cures poc intensives i que en 12 hores pot ser a casa.