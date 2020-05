El bloc quirúrgic de Sant Joan de Déu i l'àrea de reanimació han estat zona Covid

El bloc quirúrgic de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa es va habilitar, en temps de màxima pressió per la Covid-19, com a servei per atendre pacients amb coronavirus. Igual que la unitat de reanimació on es traslladen els malalts després de ser operats per seguir la seva evolució. Ja des del primer moment Althaia va anunciar que se suspenien les intervencions que no fossin urgents o inajornables.

Els últims dies s'ha netejat la zona perquè hi pugui tornar l'activitat pròpia de cirurgia tenint en compte que han de ser espais completament asèptics. Es tarda entre 15 i 20 dies a netejar les zones que han acollit pacients greus de coronavirus, com és el cas. L'operació s'ha estat duent a terme els últims dies.

Althaia avisarà les persones que tenen una intervenció pendent, igual que es feia habitualment. Es prioritzaran aquelles que es considerin més urgents, preferents o que puguin afectar la salut (oncologia) o la qualitat de vida del pacient.