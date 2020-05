Un mort a Manresa i un altre a Berga eleven a 273 les víctimes per Covid-19

L'Hospital de Sant Andreu va registrar ahir una nova víctima mortal de la Covid-19 i l'Hospital Sant Bernabé de Berga, una altra, el que eleva la xifra total a 273 defuncions reconegudes per coronavirus entre les dues capitals.

A Manresa, la mort a Sant Andreu fa pujar fins a 62 les que hi ha hagut fins ara, que sumades a les 169 d'Althaia -que ahir no va comptabilitzar decessos- arriben a 231 a Manresa. A Berga en són 42, després de deu dies sense defuncions.

A Sant Andreu hi havia ahir 20 persones ingressades per Covid-19 a les diferents unitats d'aïllament. 2 persones van rebre l'alta i no hi va haver cap nou ingrés. Dos treballadors eren a casa de manera preventiva pendents de sotmetre's al test o de rebre resultats.

Althaia mantenia ahir el mateix nombre d'ingressats confirmats de Covid-19, quatre, i d'altes, 989. La fundació assistencial va explicar que ja acumulava 6 dies consecutius sense nous casos confirmats ingressats.

D'altra banda, ahir hi havia 38 pacients ingressats a l'àrea Covid amb PCR negativa. Althaia adverteix que la disminució d'ingressats positius no té una relació directa amb l'augment de les altes perquè les estades són llargues i en el procés passen de PCR positiva a negativa i poden seguir ingressats recuperant-se de la malaltia.

Ahir, el nombre de pacients ingressats a l'Hospital Sant Bernabé amb diagnòstic de Covid-9 era de 14. Del total de pacients que encara estan ingressats al centre amb diagnòstic de Covid, només 5 continuen amb PCR positiva. En les últimes hores no s'havia donat cap nova alta a domicili.



11.766 morts a Catalunya

El departament de Salut va informar ahir que a Catalunya hi ha hagut 64.037 casos positius acumulats i 216.269 possibles.

Segons la informació declarada per les funeràries, 11.766 persones han mort per Covid-19 o com a sospitosos. D'aquestes, 6.571 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 3.917 a una residència i 772 al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d'informació.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, 4.005 persones han estat ingressades de gravetat; actualment en són 234.

A més, 2.892 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat 36.579 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 13.446 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 36.160 són casos sospitosos.

446 casos més a l'Estat

El ministeri de Sanitat va informar ahir que l'Estat espanyol havia registrat 56 morts per coronavirus en les 24 hores anteriors, 8 més que aquest dijous (48) i 446 nous positius confirmats per PCR, 102 més que ahir (344).

El ministeri de Sanitat va tornar a incloure les dades de Catalunya –que el dia anterior no constaven per problemes de validació-, que va registrar 150 positius i 3 defuncions. En l'últim dia hi va haver 123 noves hospitalitzacions, 17 menys que el dia anterior, i 20 ingressos en UCI, els mateixos que aquest dijous.

Madrid va ser la comunitat que va concentrar més defuncions, (13), seguida de Castella-la Manxa (10) i l'Aragó (10). En total, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 28.628 morts per la Covid-19 i 234.824 positius confirmats enel conjunt de l'Estat.