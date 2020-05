El Conservatori Municipal de Música de Manresa obre dimecres les inscripcions

El Conservatori Municipal de Música de Manresa inicia aquest dimecres, 27 de maig, el període d'inscripció per alumnes nous de cara al curs 2020-21. Degut a l'excepcionalitat del moment a causa de l'alarma sanitària, totes les inscripcions dels alumnes nous es fan a través de formularis online fins al dia 7 de juny.

Per omplir els formularis i obtenir tota la informació dels grups per al proper curs s'ha de consultar l'enllaç http://ow.ly/WTU130qJhrr, a la pàgina web del Conservatori. En aquesta adreça s'informa de tota la documentació necessària per a les inscripcions així com de qüestions vinculades a l'alumnat que està pendent de la prova d'accés al Grau Professional o que vol continuar els seus estudis de Grau Professional al Conservatori amb un canvi d'expedient.

Qualsevol dubte que es pugui tenir de totes aquestes dades, es pot contactar amb el centre d'ensenyament musical manresà a través del correu electrònic conservatori@ajmanresa.cat.