Junqueras farà una lliçó virtual a la UManresa

La UManresa ha organitzat una sessió formativa virtual a càrrec d'Oriol Junqueras, president d'ERC i llicenciat en Història Moderna i Contemporània i doctor en Història del Pensament Econòmic. Tindrà lloc el proper 2 de juny a les 11 del matí amb l'enunciat «Valors clàssics per a temps difícils» i amb una hora de durada. El preu de la inscripció és de 25 euros i les places, limitades, es poden reservar fins al dia 31 de maig. Junqueras va poder sortir de la presó de Lledoners per treballar tres dies a la setmana i va triar fer-ho a la UVic-UCC, on havia d'oferir un curs a la UManresa que la pandèmia va aturar fins a nou avís. - G. C.