El ple d'elecció de Marc Aloy com a alcalde de Manresa tindrà lloc al al teatre Kursaal

La Sala Gran del teatre Kursaal acollirà la sessió extraordinària d'elecció de Marc Aloy com a nou alcalde de Manresa. La sessió tindrà lloc a les 12 del migdia del dissabte 27 de juny, com ja va avançar aquest diari.

En compliment del pacte subscrit entre els dos grups que formen govern, ERC i JxM, Marc Aloy Guàrdia agafarà la vara d'alcalde, que ostentarà fins al 2023, en substitució de Valentí Junyent Torras, qui ha ocupat el càrrec des del 2011 i durant el primer any de mandat.

El necessari compliment de les mesures de seguretat, distanciament i higiene decretades amb motiu de la pandèmia de la Covid-19 fa que l'aforament al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa quedi molt reduït. Per aquest motiu, els dos grups que formen el govern han acordat que el ple extraordinari tindrà lloc a la Sala Gran del teatre Kursaal, que permetrà més assistència de públic i un desenvolupament més còmode de la sessió.

S'ha de tenir en compte que, d'acord amb la normativa decretada amb motiu de la crisi de la Covid-19, pel fet que els regidors i regidores i el públic hauran de guardar la preceptiva distància física entre ells, al Saló de Sessions hi poden assistir unes 15 persones com a màxim (entre públic i mitjans de comunicació), i entre 20 i 30 més ho poden seguir en una pantalla des de la Sala de Columnes annexa. En condicions normals, al Saló de Sessions hi caben unes 125 persones (90 d'assegudes i la resta dretes), i prop d'un centenar més a la Sala de Columnes. El lloc finalment escollit, el teatre Kursaal, acull amb regularitat actes com jornades, congressos, assemblees de tota mena i graduacions, entre altres.

Els darrers temps, a causa de les circumstàncies extraordinàries, altres municipis del país han fet plens fora dels Ajuntaments. En el cas de Manresa, serà la primera vegada que un ple municipal o l'elecció d'un nou alcalde se celebra fora del Saló de Sessions de l'Ajuntament. L'acte se celebrarà igualment complint totes les mesures que s'hagin decretat, en funció de la fase en què ens trobem del pla de desconfinament.

Pel que fa a la data escollida, malgrat que el pacte subscrit ara fa gairebé un any fixava el 20 de juny com a data màxima per al ple d'elecció de nou alcalde, s'ha acordat que finalment tingui lloc el dia 27, per complir els terminis legals que hi ha d'haver entre la renúncia de l'alcalde actual i la investidura sense necessitat de canviar la data del ple ordinari de juny, que tindrà lloc el dia 18.



El calendari de relleu de l'alcaldia



El dijous 18 de juny, a les 5 de la tarda, tindrà lloc el ple ordinari del mes de juny, al final del qual és previst que l'actual alcalde, Valentí Junyent, presentarà la renúncia. Posteriorment es convocarà un ple extraordinari que es realitzarà el dimarts 23 de juny, a les 5 de la tarda, en què els membres del consistori votaran la "presa de raó" de la renúncia de l'alcalde, i ell mateix pronunciarà el discurs de comiat. A partir d'aquell moment, l'alcalde accidental passarà a ser l'actual primer tinent d'alcalde, càrrec que ocupa Marc Aloy.

En acabar el ple del dia 23, es convocarà el ple extraordinari d'elecció de nou alcalde, que tindrà lloc el dia 27 de juny al teatre Kursaal. Posteriorment, dimarts 1 de juliol, es farà encara un altre ple extraordinari, en què s'aprovarà el cartipàs municipal. I la següent sessió ja serà un ple ordinari, dijous 16 de juliol. Tots aquests plens, llevat del del dia 27, es realitzaran al Saló de Sessions, seguint també escrupolosament les mesures de seguretat, distanciament i higiene corresponents.

En les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, la candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va obtenir 9.119 vots i 8 regidors i regidores, mentre que la de Junts per Manresa (JxM) en va sumar 9.109 i el mateix nombre de seients al Saló de Sessions.

Tots dos grups, que ja havien compartit govern en el mandat anterior, sumen 16 dels 25 regidors i regidores del consistori i van acordar reeditar el pacte de govern. El 14 de juny de l'any passat, al parc de la Seu, van signar un pacte que preveia que Valentí Junyent fos alcalde el primer any de mandat, i després fos substituït per Marc Aloy, per ocupar el càrrec fins al 2023.

L'endemà, 15 de juny, al Saló de Sessions, Valentí Junyent fou escollit alcalde per tercera vegada. En total, Junyent, haurà ocupat el càrrec durant un període de nou anys, de 2011 a 2020.