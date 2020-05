Tres morts més per la Covid-19 a Berga i Manresa deixen el total fins ara en 278

Valdrà més no anar amb presses per donar la Covid-19 per superada perquè es continua cobrant vides. Ahir, l'Hospital de Sant Andreu, de Manresa, va comunicar una víctima mortal més i l'Hospital de Berga, que aporta les dades setmanalment, dues defuncions més a causa de l'epidèmia.

Això vol dir que als centres assistencials manresans han perdut la vida fins ara 234 persones per la Covid-19 i al de Berga, 44.

L'Hospital Sant Bernabé va informar que en l'última setmana hi ha hagut 2 defuncions i s'han donat 3 noves altes a domicili.

El nombre de pacients ingressats amb diagnòstic de Covid a l'Hospital Sant Bernabé era ahir de 9. Del total de pacients que encara estan ingressats al centre amb diagnòstic de Covid, només 2 continuen amb PCR positiva.

Pel que fa als professionals, s'ha donat una nova alta al llarg de la setmana.

A Manresa, la suma de les dades aportades fins ara per la Fundació Althaia i l'Hospital de Sant Andreu és de 234 víctimes mortals per la Covid-19 –170 a Althaia i 64 a Sant Andreu,una més que el dia anterior.

Pel que fa a les altes es mantenien en 1.053, de les quals 1.008 a Althaia i 45 a Sant Andreu.

La bona notícia d'ahir va ser la reducció d'ingressats positius de coronavirus, que va passar de 15 a 14, dels quals 5 es mantenen a Althaia, mentre que a Sant Andreu el nombre d'ingressats positius va baixar de 10 a 9.



12.222 víctimes a Catalunya

Les funeràries catalanes han reportat 42 noves morts per Covid-19 en les darreres 24 hores, setze més que en l'últim balanç del departament de Salut.

Això deixa la xifra global de víctimes en 12.222.

A banda, s'han detectat 387 nous casos positius testats (112 menys) i ja en són 66.288.

D'entre les víctimes, 6.678 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (15 més), 3.964 ho han fet en una residència (deu menys que en el balanç anterior) i 778 al domicili (els mateixos que dijous), mentre 802 no estan classificades per falta d'informació (37 més).

Fins ara hi ha hagut 4.063 persones ingressades greus, 29 més des de l'últim balanç, i actualment en són 171, 7 més que fa 24 hores.

658 positius més a l'Estat

El ministeri de Sanitat va xifrar ahir en 27.121 el total de morts per coronavirus, segons l'últim balanç.

L'executiu continua revisant les dades per corregir les sèries històriques, amb alguns increments en les xifres globals. Per això, només se sumen dos morts al total publicat el dia anterior però, en canvi, s'especifica que hi ha hagut 39 defuncions en els últims set dies. A Catalunya, la xifra total de morts que s'atribueix és de 5.584 (la mateixa que el dia anterior), dels quals 8 s'han produït en l'última setmana. Amb relació al nombre de positius confirmats, Sanitat els xifra en 238.564, 658 més que el dia anterior.