Crítiques a l'Ajuntament per la limitació de parades al mercat de la Font de Manresa

L'Ajuntament de Manresa va decidir que durant la fase 1 al mercat de la Font dels Capellans només s'hi poguessin continuar posant les parades d'alimentació com es va determinar quan es va decretar l'estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus. La resta no hi poden treballar. Gaudenci Rodríguez, un marxant d'articles de roba establert a Artés i que té parada a Artés, a Manresa (fa 15 anys) i a Vic, ha mostrat la seva indigació pel fet de no poder muntar parada al mercat manresà mentre que, remarca, en altres ciutats com Vic, Berga i Solsona els respectius ajuntaments s'han preocupat perquè hi puguin treballar totes les parades o bé una bona part. Assegura que el seu malestar és compartit per altres marxants.

Demanat per aquest diari, quan es va entrar a la fase 1 l'Ajuntament va explicar que en aquesta fase els mercats «poden tenir el 25% de les parades en funcionament. En el cas del mercat de la Font, habituament hi havia 92 parades. D'aquestes, 21 són d'alimentació. Com que aquest nombre coincideix gairebé exactament amb el 25% permès (el 25% serien 23), funcionarà només amb les d'alimentació».

Rodríguez no hi està d'acord. Fa notar que «la setmana passada a Solsona ja van posar la majoria de parades», i que a Berga van poder obrir totes. «Van buscar espai per traslladar les parades d'alimentació a un altre lloc que no pertany al mercat per poder-hi cabre tots». I afegeix que «van posar tanques a tot el perímetre i van deixar tres entrades, i la gent que hi accedia s'havia de desinfectar, i a cada parada els van donar un litre de desinfectant». Al seu entendre, tant en un lloc com en l'altre «l'Ajuntament va estar a l'altura», mentre que el de Manresa, «com és costum, no s'ha preocupat de res». I afegeix que a Vic «van deixar-hi les parades d'alimentació i uns quants marxants que no eren de primera necessitat. També ho van tancar i van donar desinfectant», i en aquest cas ja ho van permetre «potser una setmana abans d'entrar a la fase 1».

El venedor remarca que a casa seva fa gairebé 40 anys que es dediquen a aquest negoci, i que arran de la restricció de parades han hagut de fer un ERTO per a les cinc persones que en viuen, que inclou ell, la seva esposa i el seu fill i dues dependentes. «Fa tres mesos que no estem treballant». «És indignant. No s'han preocupat de res i no han informat ningú. A Berga van fer un grup de WhatsApp per informar els marxants, i a Solsona ja existia, però a Manresa és com si no existíssim», lamenta. Comenta que els responsables de les parades de menjar del mercat de la Font també estan dolguts «perquè ells sols no fan un mercat», i hi ha gent que ja no hi va perquè compra a prop de casa. Pel que fa a ells, als que venen articles de roba, «tenim les comandes d'estiu carregades en furgonetes i remolcs des del 14 de març».