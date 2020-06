Nou ban de l'alcalde de Manresa recordant la vigència de l'estat d'alarma

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha publicat un nou ban davant de l'entrada de Manresa en la fase 2 del pla de desescalada pel coronavirus.

Valentí Junyent ha fet saber que davant la persistència de la situació epidemiològica derivada del coronavirus Covid-19 (SARS-CoV-2) i de les mesures adoptades pels governs de la Generalitat i de l'Estat per fer front a la crisi sanitària generada per la malaltia -amb les successives pròrrogues de l'estat d'alarma ara vigent fins a les 00.00 hores del 7 de juny- l'Ajuntament de Manresa ha adoptat diverses disposicions per tal d'evitar-ne la propagació entre la població de la nostra ciutat, que s'han fet públiques en diferents Bans d'alcaldia signats els dies 16 i 25 de març, 8 d'abril i 18 de maig de 2020.

L'alcalde recorda en el ban que continua vigent l'estat d'alarma i, per tant, la restricció de la mobilitat a l'exterior, que està limitada a activitats i a àmbits territorials concrets.

Entre d'altres mesures, en les regions sanitàries que passin a la fase 2 s'ha autoritzat:



La circulació dins la regió sanitària en grups de màxim 15 persones.

Les persones de fins a 70 anys podran fer passejades i activitat física no professional en qualsevol franja horària a excepció de la compresa entre les 10.00 i les 12.00 hores i entre les 19.00 i les 20.00 hores, que queda reservada als majors de 70 anys.

Els establiments i locals comercials minoristes i d'activitats professionals poden reobrir al públic amb independència de la seva superfície útil d'exposició i venda, sempre que es redueixi al 40% l'aforament en cadascuna de les plantes i que es garanteixi una distància mínima de dos metres entre clients.

Reobren al públic els establiments d'hostaleria i restauració per a consum en el local, excepte les discoteques i bars d'oci nocturn, sempre que no superin el 40% de l'aforament. Dins del local, únicament es pot consumir assegut a taula i, preferentment, mitjançant reserva prèvia. No s'admet l'autoservei a la barra per part del client.

Es manté l'obertura de les terrasses a l'aire lliure amb una ocupació màxima del 50% de les taules (respecte a la llicència municipal), amb un màxim de 15 persones juntes en una taula (o grup de taules), respectant la distància de 2 metres entre taules i agrupacions de taules. Aquesta distància de 2 metres també s'ha de respectar entre persones que ocupen taules diferents.

S'amplia l'aforament màxim a vetlles, enterraments i cremacions, i llocs de culte.

El cementiri municipal s'obrirà a les visites de dilluns a diumenge de 9 a 14 h amb la limitació que els grups han de ser com a molt de 15 persones. En els enterraments, es permetrà l'entrada com a màxim de 25 persones més l'oficiant.

Es permeten els casaments amb condicions.

L'obertura amb limitacions d'instal·lacions per a ús esportiu.

L'obertura al públic de les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics sempre que no se superi un terç de l'aforament i amb condicions de seguretat i higiene.

Es regulen els espectacles esportius, els espectacles a l'aire lliure i els teatres.



Es mantenen les recomanacions, a empreses i treballadors, de fer teletreball i prendre mesures de conciliació i reorganització per reduir la mobilitat per motius d'activitat laboral. Les persones que no puguin complir amb condicions de teletreball i s'hagin de desplaçar per desenvolupar la seva activitat laboral han de tenir en compte les mesures de prevenció i seguretat previstes.

El ban comunica que, des de l'Ajuntament de Manresa, s'han adoptat les mesures corresponents per posar en funcionament els següents serveis municipals de forma progressiva, en la mesura que sigui possible, amb limitacions i restriccions d'aforament i estrictes condicions d'higiene i seguretat:



Les llars d'infants municipals, el Conservatori Municipal de Música i l'Escola d'Arts.

Les instal·lacions esportives a l'aire lliure i altres equipaments esportius municipals.

Les biblioteques i els equipaments culturals.

L'atenció individual amb cita prèvia al CIO i al CEDEM.

L'ampliació progressiva del Mercat de la Font dels Capellans.

El retorn dels rodatges de produccions audiovisuals en espais de la ciutat.

L'Oficina de Turisme, el Carrer del Balç i la Torre Lluvià amb una oferta de visites reduïda i adaptada a les mesures establertes.



Es recorda que des del 21 de maig, és obligatori l'ús de mascareta a la via pública, als espais a l'aire lliure o a qualsevol espai tancat que sigui d'ús públic o obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància d'un mínim de dos metres entre les persones. La mesura s'afegeix a l'obligatorietat de l'ús de mascareta al transport públic ja establerta el 3 de maig.

Reitera als establiments i locals oberts al públic la petició del compliment estricte de les mesures d'higiene exigibles, tant pel que fa a la clientela com als seus treballadors i treballadores, així com dels límits establerts pel que fa a l'aforament. Així mateix, demanar als clients i clientes d'aquests establiments que adoptin les mesures de seguretat i higiene recomanades i respectin en tot moment les indicacions dels establiments per evitar aglomeracions i situacions que puguin propiciar el contagi de la malaltia.

Estableix que els serveis d'inspecció municipals i la Policia Local, en l'àmbit de les seves competències, vetllaran pel compliment de les mesures recollides en les diferents ordres que regulen les diferents fases del Pla de retorn a la nova normalitat.

Insta la ciutadania de Manresa a seguir les normes sobre la distància mínima de seguretat de dos metres, a protegir-se amb la mascareta en cas de no poder-les complir i a practicar les mesures d'higiene personal, a casa i a la feina, rentant-se sovint les mans.

Animar als manresans i a les manresanes a mantenir el seu comportament exemplar durant l'etapa del confinament que ha propiciat el pas a la fase 2 del pla de desescalada, i demanar que persisteixen en aquesta actitud per poder continuar avançant gradualment cap a la normalitat.