Leo Messi envia un missatge de suport als usuaris d'Ampans

Si fa uns dies era Luis Suárez, avui ha estat el futbolista argentí Leo Messi qui ha enviat un missatge de suport a les persones usuàries d'Ampans. Amb l'enregistrament d'un vídeo, l'estrella del Barça ha participat en una activitat que van iniciar en forma de cadena les mestres de l'escola d'educació especial Jeroni de Moragas, just abans de l'esclat de la Covid-19 i que el confinament va paralitzar. L'activitat que portava per títol La volta al món consistia en dur a l'aula persones de diferents països que poguessin explicar costums, tradicions, cançons... El confinament va aturar aquesta iniciativa a les aules de l'escola, però el projecte ha continuat rodant pel món de manera virtual amb l'objectiu que els alumnes no perdessin el fil de l'activitat i d'aquesta manera han rebut bonics missatges, accions i reptes de persones d'arreu del món.

El projecte La volta al món ha arribat a persones de la Índia, l'Equador i Nova Zelanda, entre d'altres països, i continua com una cadena de missatges per encoratjar als alumnes de l'escola d'educació especial, les seves famílies i la comunitat educativa en la complexa etapa que estan vivint.

Entre aquests missatges, els alumnes han rebut per sorpresa el de Leo Messi i també el de Luis Suárez, que van ser convidats per persones a qui ha arribat el projecte iniciat per les mestres de l'escola d'Ampans. El davanter blaugrana ha desitjat que els nois i noies estiguin molt bé i els ha enviat aquesta salutació.