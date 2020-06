Sebastià Catllà renova el càrrec de president de la Fundació Ampans

Arxiu Particular

El Patronat de la Fundació Ampans ha aprovat per unanimitat la renovació al càrrec de president, de Sebastià Catllà i Calvet.

Sebastià Catllà va assumir la presidència de l'entitat l'any 2016 i el seu compromís va ser el d'acceptar un mandat de 4 anys de durada. Ara però, en un moment delicat en general per la situació originada per la crisi sanitària i econòmica que es preveu a gran escala a tot el país, ha acceptat quedar-se un mandat més al càrrec per donar estabilitat a la nova etapa post-covid que s'obra de forma global.

Junt amb el president, han renovat els 21 membres del patronat, amb la voluntat de fer pinya i de garantir la màxima estabilitat en un moment complicat pel futur en general del país. Així doncs, el Patronat encapçalat per Sebastià Catllà, seguirà estant format per: Judith Bosch, que ocupa la vice-presidència, Joan Garriga, Josep Maria Boldú, Albert Giralt, Amàlia Rossell, Anna Vilanova, Baltasar Corrons, Conxita Codinach, Dolors Duari, Domènech Casasayas, Fèlix Puigmartí, Jaume Espinal, Jaume Torras, Jaume Torreguitart, Josep Balañà, Josep Sinca, Lluis Sánchez, Mercè Magem, Pere Camps, Valentí Roqueta i Xavier Jovés, i amb Toni Espinal a la direcció general de l'entitat.

El Patronat ha revisat el pressupost d'Ampans pels propers mesos preveient una frenada en general de l'economia, i ha adoptat la decisió d'ajornar, de moment sense data, alguns dels futurs projectes en els que treballava l'entitat, com ara La Parada (Manresa).

En canvi, el Patronat manté pel caràcter d'urgència que té, el projecte residencial per a infants i joves que Ampans està projectant a Sant Fruitós de Bages i que ha d'acollir 24 menors. Aquest servei residencial per a infants i adolescents amb autisme, ha d'estar finalitzat el 2021.

El Patronat ha posat de manifest la preocupació de l'entitat perquè les persones amb discapacitat intel·lectual puguin tornar a quedar en segon pla, discriminades per raó de la seva situació, i tornar a l'oblit davant de noves causes d'exclusió social.

Una vegada més, la reunió del patronat ha fet constar el seu agraïment a tot l'equip d'Ampans per la seva capacitat d'adaptació a una situació extremadament complicada pel coronavirus, especialment al personal que ha estat a primera fila durant els mesos més durs de confinament, als professionals del serveis considerats essencials, i a tota l'organització pel seu compromís amb la missió d'Ampans, l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual.

El Patronat ha posat de relleu l'enorme dedicació i professionalitat de l'equip humà d'Ampans que ha permès superar l'embat de la pandèmia sense haver hagut de lamentar cap pèrdua.

També ha deixat constància de l'esforç de l'entitat per recompensar amb plusos econòmics al personal de primera fila i essencials, i la inversió que ha hagut de fer en la compra d'equips de protecció individual davant la manca de material i la insuficient reacció de les administracions competents.

El màxim òrgan de decisió de la fundació Ampans, també ha agraït les incomptables donacions i les mostres de suport que segueix rebent de tota la població.