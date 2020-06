L'Hospital de Sant Andreu té un sol ingressat per covid-19 i tanca l'única unitat d'aïllament que quedava

Xifres molt esperançadores a l'Hospital de Sant Andreu. Avui divendres ha passat dels sis pacients que tenia ingressats ahir per coronavirus a només un, ja que quatre persones han obtingut un resultat negatiu del PCR i una altra s'ha recuperat i ha estat alta a domicili.

Per tant, a hores d'ara queda només una persona ingressada per Covid-19 a l'Hospital de Sant Andreu, fet que ha portat a tancar l'única unitat d'aïllament que quedava per atendre pacients amb coronavirus.

La persona que encara és positiu per Covid-19 roman ingressada a una habitació de la segona planta de l'hospital, que ha estat aïllada i s'ha condicionat com si fos una unitat d'aïllament per evitar el contagi.

Durant tot el dia d'avui, professionals de Sant Andreu Salut han treballat per desinfectar la zona d'aïllament que estava situada a la planta 2, perquè pugui reprendre les seves funcions habituals.

Recordem que a la planta 2 de l'Hospital de Sant Andreu ja es va deshabilitar, fa unes setmanes, la zona d'aïllament de tota la Unitat 3A, amb un total de 17 llits, i es va sumar, d'aquesta manera, a les 3 altres plantes del centre (la 1, la 3 la 4), que les darreres setmanes havien quedat alliberades de pacients amb Covid-19.

L'Hospital de Sant Andreu no registrava una xifra tan baixa d'ingressats per Covid-19 des de finals de març, quan l'epidèmia es va començar a fer notar a casa nostra. Durant el pic, a mitjans del mes d'abril, l'hospital manresà va arribar a tenir 138 persones ingressades per Covid-19.

Les darreres setmanes el nombre de persones ingressades per Covid-19 a l'Hospital de Sant Andreu ha descendit de manera molt significativa i avui ja és residual cosa que ha permès començar a reprendre de manera gradual i amb molta cautela l'activitat habitual de l'equipament.

Es tracta d'una activitat basada en un model d'atenció interdisciplinària que se centra, especialment, en tenir cura de les persones i que té com a objectiu assistencial promoure l'autonomia i la funcionalitat dels pacients, oferir un

bon grau d'atenció i millorar l'adaptació de la persona als episodis que van apareixent, sobretot en edats avançades.