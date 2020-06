Josep Camprubí: «Era un polític que anava molt més enllà del partidisme»

Josep Camprubí va ser alcalde de Manresa entre Jordi Valls i Valentí Junyent. Afectat per la pèrdua de Juli Sanclimens, explica que va ser ell qui més li ha fet veure "com la política va molt més enllà del partidisme".

Camprubí es declarava sorprès per la mort de Sanclimens amb qui compartia, per exemple, la vinculació a l'Orfeó Manresà. "Ell va ser president de l'Orfeó i jo en sóc vicepresident".

El que compta, però, és que "se n'ha anat. I no va tenir una època fàcil quan va ser a l'alcaldia. Va gestionar amb els recursos que tenia. Tots els alcaldes volen fer el màxim de coses".

Explica que Sanclimens "em va fer adonar que tots els alcaldes treballen perla ciutat més enllà del partit en què militen. Deixes al marge el partidisme i dones el millor de tu mateix siguis del partit que siguis".

Valora "la bona relació que vam tenir. Mai vam estar enfrontats ni personal ni políticament. Era una relació molt bona. Un cop has estat alcalde, valores i saps apreciar més bé els processos perquè saps les dificultats que incorporen. Els que ho desconeixen ho tenen fàcil per desqualificar, però si saps com funciona valores més què s'ha aconseguit amb que hi havia".

Destaca "el seu valor humà i que sempre estigués disposat a col·laborar amb el que faci falta. Ho fem perquè coneixem les dificultats que entranya ser a dins del despatx d'alcaldia".

I afegeix, li valoro molt "el seu saber estar, els seus punts de vista. Valoro molt la feina feta per Sanclimens o per Valentí Junyent més enllà de colors d'escuderia política".