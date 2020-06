El 'primer dia' de Gaspar Ventura

Noranta cinc dies. Ni més ni menys, noranta cinc dies que no anava a una piscina, noranta cinc dies sense nedar. Crec que, des que em vaig fer nedador, mai he estat tant de temps. No és la mort de ningú però, noranta cinc dies.

Fa uns jorns que, per mail, va arribar la confirmació de que els dia 15 s'obrien les piscines de Manresa, encara havíem d'esperar per rebre la informació, de manera exhaustiva, al detall de com funcionaria. Cert nerviosisme, sembla mentida però és així, per conèixer com s'haurà de fer. Hi ha molts rumors, tot son dubtes. Quan va arribar, per fi, la cosa semblava més senzilla, ell t'enviaven unes claus, per després d'haver-te baixat una app, accedir a tots els serveis, entre ells la reserva d'espais de piscina, la que m'interessa més a mi.

Ha arribat el dia. Dissabte matí, previsorament, vaig fer la reserva de 4 a 5 de la tarda, vaig agafar el carreró 1 de la piscina de 25 metres coberta B, perquè ens entenguem la que està més propera a la de rejos d'aigua.

-Compte, que han canviat els accessos al pàrquing.

-Compte que la Via Sant Ignasi és d'una sola direcció ( En diem així encara que sigui vulguem dir d'un sol sentit). Hauràs de tornar pel carrer Viladordis.

-Els vestidors seran els de grups.

Mil i una avís, ben intencionat, que a l'hora de la veritat s'ha convertit en zero, tot facilitats.

La entrada pel pàrquing , més ben arreglada, però és al mateix lloc, de moment no cal el codi QR. Primer esbufec d'alleujament. Tens el mòbil preparat, però, qui sap. Hi ha pocs cotxes. Es pot triar amb comoditat.

Mentre camino cap a la recepció, miro a banda i banda, no sigui cas que no trobi la sortida si l'han canviat. No veig res diferent.

A l'entrada, una porta d'entrada i una de sortida. Un monitor, equipat amb un termòmetre laser o infraroig, o les dues coses, comprova si tens febre.

-Cap on va?

-Jo ja tinc reserva.

Li ensenyo el mòbil , a la vegada que li pregunto per quins vestidors puc utilitzar. M'informa que els que feia servir sempre. El que vulgui. Això em satisfà, doncs, els armariets de la zona dels vestidors de grups son més petits. Camino cap els vestidors d'abonats i deixo , després de saludar-los, al personal de recepció, ofegats per una marabunta de gent desitjosa de respostes.

Penso que no deu ser tant fàcil el tema de l'app, doncs, al matí també ha estat un veritable formiguer quan s'acosta la pluja. Tenen una bona feinada. A ben segur que l'atenció telefònica ha quedat per un altre dia.

Dos persones en tot el vestidor i jo soc la segona!. Pots triar armariet. El silenci fa respecte. Surts pel passadís cap a les piscines, totes les portes obertes fan que tinguis certa sensació de fresca. I ja hi som. Poca gent a l'aigua. Els socorristes amb mascareta i tablet. Tenen el programa amb el que controlen les reserves. No emplenem tots els carrers, malgrat que els nedadors ocupen la piscina coberta de 25 metres A. Neden dos per carrer, i el xiulet de l'entrenador, tal com sona i la freqüència em fa venir al cap, fan un fartlek , canvis de ritme pels que no sigueu d'aquest món de l'esport. Jo ja fa estona que soc a l'aigua, el casquet de bany del 75 aniversari del CN Manresa, ulleres fosques i banyador colorit. Nedo bé, estic a gust, però prefereixo no forçar. Però hi ha un moment que no pots més, em dic, he de provar com estic i renoi, la bicicleta estàtica i les peses no són el mateix que nedar, les series les faig arribant en el temps que abans de la parada sortia, és a dir més de 10 segons més en els 100 metres. No passa res. L'hora ha passat. Demà més i millor. M'animo.

EL passadís cap els vestidors és més fred encara. Em dutxo sol. Els prestos son nous. Tornem a ser només dos en els vestidors. Mentre em vesteixo entre l'empleat a desinfectar. El saludo, Una xerradeta i cap a casa. La recepció està encara més plena si cap, els saludo i no em veuen. Surto del pàrquing com sempre, pel mateix lloc , amb la targeta de proximitat i per la via Sant Ignasi.

Els que em troben pregunten ¿que tal?. Molt bé . Es cert. Cal que la gent acabi d'agafar-li el truc.

Confio que us hagi interessat. Salut.