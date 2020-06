Les Piscines Municipals sumen més de 800 reserves en la primera jornada d'activitats

Un dels espais desitjats pels amants a la natació, les Piscines Municipals de Manresa, va reobrir també ahir coincidint amb la primera jornada de la fase 3 de desescalada. Els socis van retrobar-se amb l'aigua i amb tot el complex esportiu. Molts dels abonats ja tenen a punt l'aplicació que els permet fer la reserva de la seva hora per la web. També va haver-hi, ahir, usuaris que es van adreçar a la instal·lació per informar-se de primera mà de com funciona el sistema de reserves, i també les mesures preventives que s'han de seguir per evitar el contagi. Els responsables d'Aigües de Manresa, que és qui gestiona aquestes instal·lacions, van destacar que en general els abonats van ser molt pacients, respectuosos i conscients dels controls que s'han de dur a terme aquests dies.

El Complex Esportiu de les Piscines Municipals de Manresa ha reobert amb gairebé tots els espais en actiu (exceptuant la zona well-ness i la piscina de relaxació, seguint les normatives governamentals), i a primera hora ja hi havia més de 800 reserves d'espais i classes dirigides per dia, un 38% de les places disponibles. Les piscines interiors, les activitats dirigides i la sala de fitness van ser les que van tenir més èxit, i es van acostar a la meitat de la capacitat.

Al llarg del dia es van anar sumant algunes reserves als espais i activitats que encara quedaven lliures, i al vespre, cap al final de la jornada, l'índex d'ocupació va girar a l'entorn del 50%.