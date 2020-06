La Kampana i l'Oficina Jove del Bages amplien serveis encara amb moltes limitacions

Els equipaments juvenils de Manresa amplien aquest dilluns la seva activitat. Tant el Casal de Joves la Kampana com l'Espai Jove Joan Amades obren portes de manera progressiva, seguint les mesures de seguretat i higiene i tenint en compte les directrius dictades per les autoritats sanitàries.

En el cas del Casal de Joves la Kampana, a partir de demà s'inicia presencialment el projecte Juntes, que s'ha estat desenvolupant de forma online les últimes setmanes. A partir del dilluns 22 de juny també s'iniciaran les classes de català nivell 0. Els joves que participin en aquests projectes hauran de portar la declaració signada pels seus pares o tutors que no presenten cap símptoma, i se'ls prendrà la temperatura a l'entrada del casal, on el funcionament serà una mica diferent, ja que caldrà que les persones joves s'apuntin a les activitats programades des del casal i no es permetrà l'entrada lliure tal com es feia fins abans del confinament.

Des de dilluns l'Oficina Jove del Bages, que l'11 de maig va obrir atenció presencial amb cita prèvia, permet l'ús de l'espai d'autoconsulta i de l'espai de deures amb una capacitat molt més reduïda. Les sol·licituds d'espais s'estudiaran cas per cas atès que s'han hagut de reestructurar.