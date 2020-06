Última jornada de portes obertes virtual a la UPC Manresa

Aquest ha estat un curs complicat, la situació provocada per la covid-19 ha obligat a les universitats a reinventar-se per adaptar-se als canvis imposats per l'alerta sanitària. Tant en el cas de la docència i la recerca, com en la resta d'activitats vinculades a la universitat.

En el cas de la UPC Manresa, els organitzadors de les jornades de portes obertes, veient que aquesta situació generava certa angoixa als estudiants que han d'accedir a la universitat el pròxim curs i a les seves famílies, van optar per no suspendre-les i organitzar-les de manera virtual, arribant així a aquestes persones i oferint-los la informació i l'acompanyament que necessitessin en aquest camí cap a la universitat.

Ara que ja han tancat aquest cicle, tot i que no descarten totalment fer-ne una altra al juliol si n'hi ha necessitat, valoren molt positivament aquesta experiència i estan satisfets per haver arribat a varis centenars de persones que volien conèixer el centre i els seus estudis.

Durant tot aquest temps han anat aprenent i han afinant el sistema, amb les pròpies experiències i amb les aportacions dels participants, per tal de donar aquest servei que s'havien proposat donar de la millor manera possible.

Un cop finalitzades les jornades, les presentacions i les preguntes freqüents que han sorgit durant les jornades quedaran publicades a manresa.upc.edu/portes-obertes per tal de que altres interessats puguin accedir a aquesta informació.

D'altra banda, aquesta experiència els ha fet pensar en els avantatges d'aquestes sessions virtuals per als estudiants que venen de lluny i estan valorant per als pròxims cursos combinar les jornades presencials amb alguna virtual.

100 persones s'han inscrit a aquesta tercera jornada en format virtual. Les preferències han estat molt repartides, hi ha hagut interessats en els diferents graus i màsters del centre.

Com en les anteriors, la jornada ha funcionat mitjançant videoconferències a les que els inscrits han accedit segons els seus interessos. Primer s'ha fet una sessió general on ha assistit tothom, per explicar els trets generals de l'escola i el funcionament de les portes obertes. Després hi havia una videoconferència oberta per cada grau o màster i cada inscrit podia entrar a totes les que volgués segons els estudis que li interessessin. En aquestes trobades virtuals, els professors, alguns alumnes i membres de les associacions d'estudiants han presentat el centre i cadascun dels sis graus i dos màsters que s'hi poden cursar.

Aquestes sessions informatives virtuals han permès al futur estudiantat conèixer els estudis i resoldre dubtes sobre els graus o màsters que els interessen, les seves sortides professionals, així com informació complementària sobre la vida universitària, la mobilitat internacional, les pràctiques en empreses, etc.

Aquesta ha sigut la quarta jornada de la UPC Manresa. A la primera, que es va fer de manera presencial el 12 de febrer, hi van assistir unes 260 persones, a la segona, la del 24 d'abril (la primera en format virtual) s'hi van inscriure 130 persones, i a la tercera (també en format virtual) ho van fer 100 persones. Com ja es va fer en les jornades del curs anterior, les sessions es realitzen en grups reduïts per poder donar una millor atenció als participants.

Estudis de la UPC Manresa



L'EPSEM, el centre docent de la UPC a Manresa, ofereix els estudis de grau en Enginyeria Minera, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química, Enginyeria de Sistemes TIC i Enginyeria d'Automoció, així com els màsters universitaris en Enginyeria dels Recursos Naturals i en Enginyeria de Mines.

També ofereix el postgrau en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials i el programa de doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient.