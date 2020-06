La plantilla d'Althaia creu que les compensacions de Salut estan desequilibrades

Les compensacions econòmiques que Salut ha previst per als professionals sanitaris i de les residències que van fer front a la covid no tenen sentit. Estan desequilibrades i no tenen en compte el risc que s'ha patit, pensen representants del comitè d'empresa de la Fundació Althaia de Manresa. Asseguren que han creat malestar a bona part de la plantilla, i també a altres centres sanitaris.

Salut va anunciar que mobilitzaria una partida de 140 milions per compensar els professionals de la sanitat i les residències. Es cobrarà en funció de les categories i del temps treballat de manera presencial durant l'emergència. Un metge pot cobrar entre 1.000 i 1.350 euros; una infermera, entre 800 i 1.150; un resident, entre 700 i 1.000; un resident d'infermeria, entre 500 i 800; un tènic sanitari, entre 350 i 500, i la resta, entre 350 i 450 euros.

Fonts del comitè d'Althaia han explicat a Regió7 que metges que han fet teletreball poden arribar a cobrar igual o més que un resident que ha estat durant tota la pandèmia atenent malalts a l'hospital, i molt més que un tècnic que també hagi passat la major part del temps amb pacients del coronavirus. O, per exemple, que hi haurà treballadores de la neteja que ho cobraran i altres, d'empreses externes, que no. «Hauria de ser una compensació per estrès, per hores, per risc de contagi que hi ha hagut, i que això no es tingui en compte ha generat malestar», asseguren fonts del comitè.

Destaquen, també, que «les categories més baixes són les que sempre hi acaben perdent i són les que també sempre hi ha a primera línia». Reclamen que si es vol recompensar els professionals es valori «el risc com a persones, no per categories. La salut no es pot mesurar per categories i diners». Consideren que hauria sigut més just garantir un salari digne tot l'any. «Una compensació de 100 euros a cada treballador durant tot l'any hauria sigut més eficaç. Que es consolidés i es pogués computar per a la jubilació. Ara, en canvi, donen una propina perquè callem».

Les darreres setmanes treballadors d'Althaia han protagonitzat protestes davant l'Hospital de Sant Joan de Déu per reclamar millores socials, laborals i econòmiques, i també un reconeixement per la tasca duta a terme. Les concentracions han tingut el suport d'entitats com la Federació d'Associacions de Veïns. Ara han quedat ajornades fins al setembre mentre continuen les negociacions.