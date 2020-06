Manresa signa el lloguer d'una part de l'antiga Fonda Sant Antoni per ubicar-hi l'Oficina de Turisme

La casa Fàbregas, també coneguda com l'antiga Fonda Sant Antoni, un edifici històric situat a la plaça Major de Manresa número 20, serà destinada en bona part a dependències municipals, concretament per ubicar-hi l'Oficina de Turisme i Projecció de la ciutat.

Aquest matí, Valentí Junyent, l'alcalde de Manresa, i Lluis Duocastella i Àlex Pros, en representació de l'entitat mercantil Inversiones Dupros S.L.44, propietària de l'edifici, n'han signat el contracte d'arrendament. També hi ha estat present el primer tinent d'alcalde i regidor de Presidència, Marc Aloy.

La Casa Fàbregas té una superfície total de 2.945 m2 i l'Ajuntament ha llogat una superfície de 1.051,21m2 entre la planta soterrani (111.63 m2), planta baixa (215,64 m2), planta entresòl (234 m2) i planta primera (489,67m2). El contracte té una durada de 20 anys i un preu de lloguer mensual de 4.250 euros (+ IVA).



La casa Fàbregas

La parcel·la on s'aixeca la casa Fàbregas és el resultat de l'agregació de quatre unitats estructurals diferents. Dues d'elles, orientades al carrer d'Amigant i que inclouen l'hort que hi ha a la part posterior de la casa, van ser aplegades pel mercader de Manresa Francesc Casamitjana l'any 1567. Les altres dues, amb façana a la plaça Major, van ser agregades en una sola propietat pel blanquer Bonaventura Anglada l'any 1718. L'agregació definitiva dels dos conjunts la realitzà Pau Fàbregas, qui adquirí cap a 1749 les cases de la plaça i l'any 1768 les altres dues del carrer d'Amigant.

A la segona meitat del segle XIX, tot l'edifici apareix amb funció residencial. Per les generacions presents, l'edifici serà recordat durant molt de temps com la Fonda Sant Antoni, establiment que molts manresans i manresanes han freqüentat per celebracions familiars o altres tant al menjador a peu de carrer com al de la primera planta.

Des del 2016, els nous propietaris Inversiones Dupros S.L. va iniciar els treballs de rehabilitació d'aquest edifici ple d'història i amb trets típics del barroc i del gòtic que es barregen amb elements de l'arquitectura medieval o moderna. Pere Santamaria ha estat l'arquitecte encarregat de planificar el projecte de remodelació de l'edifici.