A Manresa hi ha 8 persones ingressades pel coronavirus

Els hospitals de Manresa tenien persones ingressades a causa de la covid ahir, dimarts, però la xifra no va variar respecte del dia anterior, dilluns, quan per primera vegada en tres mesos els malalts ingressats van baixar de la desena.

A la Fundació Althaia de Manresa hi havia 7 persones amb el coronavirus. Diumenge n'eren 10. Dilluns van passar a ser-ne 7,com ahir, dimarts. Althaia, però, va donar dues altes les últimes hores. N'acumula 1.045 des que es va iniciar l'emergència sanitària. No hi va haver cap decés. Es mantenen en els 170 en el cas de la fundació sanitària i 234 si s'hi sumen les de Sant Andreu Salut.

Precisament a l'Hospital de Sant Andreu de Manresa hi continuava havent ahir una sola persona ingressada per coronavirus. No hi ha va haver cap altra novetat pel que fa a la malaltia.

Entre Althaia i Sant Andreu s'han donat 1.093 altes des que va començar l'emergència sanitària.

El departament de Salut, per la seva banda, va informar ahir que a Catalunya hi ha fins ara un total de 70.617casos positius acumulats de coronavirus des que es va iniciar l'emergència sanitària. Això suposa que s'han detectat o bé s'han confirmat 83 casos més d'un dia per l'altre.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.128 persones han estat ingressades de gravetat. Actualment en són 60, una menys que dilluns. A més, 826 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya i fins ahir, s'han comptabilitzat un total de 39.373 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la covid-19. Són 33 altes més que dilluns.

Tal com es va ordenar des del departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts. Són un total de 12.523 persones fins ara, amb la covid-19 o com a sospitosos. Sis traspassos en un sol dia. D'aquestes, 6.835 han mort en un centre hospitalari o sociosanitari, 4.091 en una residència i 794 al seu domicili. Els casos restants no es poden classificar per manca d'informació.

A la regió sanitària de la Catalunya Central s'ha detectat o bé s'ha confirmat un cas nou les últimes 24 hores. Hi ha un total de 6.430 persones amb el coronavirus. Paral·lelament s'han donat 9 altes, i ja arriben a gairebé 3.000. Hi ha hagut 1.567defuncions a les comarques centrals.