Quin gust té la Seu de Manresa? La resposta a aquesta pregunta forma part de la campanya dissenyada per Manresa Turisme que vincula vins elaborats a la comarca del Bages amb els principals espais patrimonials de la ciutat. Es tracta d'una nova proposta en la qual, a banda de la basílica, hi ha la Cova de Sant Ignasi, el car-rer del Balç i la torre Lluvià, entre altres punts d'interès de la ciutat.

Per a cadascun d'aquests espais patrimonials es proposen dos vins del Bages mitjançant una explicació argumentada de la seva relació. Per exemple, en el cas de la Seu, es proposen dos vins de guarda, de varietats antigues, que perduren en el temps com la basílica medieval.

La proposta ha estat dissenyada per l'equip tècnic de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, del qual forma part la sommelier Anna Castillo, amb el suport de la DO Pla de Bages i la participació dels 15 cellers de la comarca.

En aquesta proposta, el maridatge es fa sobre la base de la història, el disseny o el paisatge de cada espai emblemàtic de Manresa, es busquen similituds amb les característiques dels vins de la DO Pla de Bages.



Una degustació diferent

«Maridatges de patrimoni» és la nova oferta de campanya en línia proposada per la Fundació Turisme i Fires de Manresa amb la col·laboració de la DO Pla del Bages i els 15 cellers de la comarca. L'objectiu és posar en valor els espais patrimonials de la ciutat i els vins de la comarca del Bages, a partir d'una combinació entre la cultura i el vi.

Un maridatge és el procés de combinar un element, sigui un aliment o no, amb un vi, amb la intenció de realçar el plaer de degustar-lo explorant les sensacions que desperten plegats.

A través de les xarxes socials de Manresa Turisme, i durant el mes de juliol, s'oferirà una ruta per 8 recursos patrimonials de Manresa, com ara la Seu, la Cova, el Balç i la torre Lluvià, entre d'altres, on per a cadascun dels espais es proposaran dos vins, i es farà una explicació de la seva relació. A més a més, a través d'Stories d'Instagram, els mateixos cellers faran una explicació de les característiques dels seus vins per mitjà d'un petit vídeo.

La voluntat de Manresa Turisme és que aquesta proposta acabi convertint-se en una visita presencial que pugui oferir-se tant individualment com a grups organitzats i que tingui tan bona acollida com la campanya en línia «Tour Virtual en família», que va tenir la participació de més de 1.300 persones.