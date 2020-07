Les actuacions de Sara Roy i Miki Núñez satisfan un públic amb ganes de cantar

Tot el públic va saltar en sentir La venda, la cançó que Miki Núñez va popularitzar amb la seva actuació a Eurovisió. A partir d'aquell moment, el conegut cantant de Terrassa va interpretar el repertori més popular i els assistents del concert no van parar de corejar, tot saltant, les lletres dels seus èxits. Fins aquí podria semblar la crònica d'un concert habitual, però no ho va ser. Cada grup d'amics i família estava junt en punts molt concrets del gran pàrquing del Palau Firal de Manresa, on es porta a terme el festival Vibra -nascut en l'era covid-, i tots saltaven al seu espai per evitar entrar en contacte amb desconeguts.

Gairebé tothom portava la mascareta posada. Miki Núñez no va sortir amb tota la banda, sinó amb els membres imprescindibles perquè tot sonés a la perfecció. Aquests són alguns dels inusuals trets dels nous espectacles musicals en temps del virus. «No em sentiré bé sobre l'escenari fins que no hi siguem tots», afirmava Núñez a Regió7 abans que el públic entrés a l'interior del recinte del Palau Firal, un espai de set mil metres quadrats per encabir-hi un màxim de 800 persones. Divendres, primer dia del festival, hi havia uns 600 assistents. I és el que el cantant, popular des del seu pas al programa Operación Triumfo, va sortir a l'escenari amb tres membres més de la banda, quan habitualment l'acompanyen set músics, i hi havia sis professionals del seu equip tècnic, quan en total està integrat per 14 persones. «A la furgoneta per arribar a Manresa portàvem la mascareta posada i hem pres precaucions», afirmava, i va afegir que se sentia estrany per no poder compartir una birra amb el bateria de la banda.



Sostenir la indústria musical

Iniciatives com que la que ha organitzat a Manresa la Casa de la Música, amb el suport de l'Ajuntament, són clau perquè el teixit de la industria musical aguanti el daltabaix que ha significat la nova normalitat i les distàncies socials. Després de la cancel·lació de concerts, les bandes i els tècnics de so, que es guanyen les garrofes amb les actuacions, intenten reflotar com poden l'activitat musical. «Abans teníem programats durant l'any 50 actuacions, i ara de segurs en tenim uns 15», afegia Miki Núñez.

La veu de la manresana Sara Roy va inaugurar el Festival Vibra, i abans d'actuar també apel·lava a «l'estranya sensació» de cantar veient tot el públic assegut i amb mesures de seguretat per evitar que la gent es barregi. Deia, abans de pujar a l'escenari, que ella encara ho té bé perquè la seva música acústica i tranquil·la no és de la que fa saltar els espectadors. Un altre requisit per als artistes i l'organització és que no es poden compartir micròfons i els equips s'han de desinfectar després de cada concert.

Abans que obrissin el recinte, hi havia una llarga cua formada per grups d'amics i famílies que mantenien la distància mínima obligatòria en època de coronavirus, i un cop a dins cada assistent s'havia de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic del pot que hi havia just a l'entrada. Personal de l'organització tapava una frase dels plafons promocionals del festival, de dins del recinte, que informava que no calia dur la mascareta un cop s'asseguessin. Les noves ordres eren que tothom a l'aire lliure n'havia dur. Així que des de la megafonia no es parava de repetir que les mascaretes eren d'ús obligatori al recinte al llarg de les actuacions.

«Una de nosaltres és de Manresa i la resta, tres, som de Vilassar de Mar», explicava Judith Porta. «Ens hem passat molt temps tancades a casa i teníem ganes d'anar a un concert, i ens sentim segures perquè han distribuït les cadires per grups», afegia la jove d'aquest grup d'amigues. La distribució del públic és diferent a cada concert perquè l'organització s'encarrega d'agrupar les cadires tenint en compte el nombre d'integrants de cada grup d'amics, o unitat familiar, i per aquest motiu quan es compren les entrades sempre s'ha d'indicar quants són i els noms de cadascú.

Abril Ferrer és una nena que no es volia perdre l'actuació de Miki Núñez. «A la mama li deia que quan s'acabés el confinament, una de les primeres coses que podríem fer és anar a un dels seus concerts». Dit i fet. Quan ha vingut a Manresa, no s'ho van pensar dues vegades. «Ens ha sobtat la bona organització i les precaucions que s'estan seguint amb les distàncies», explicava la mare, Laia Esteban.

També hi havia food trucks i dues barres de begudes. Els que feien cua per comprar una cervesa també es trobaven unes línies perquè tothom tingués present la distància que havia de mantenir amb qui tingués al davant. Tots tenien clar que es pot gaudir dels concerts, però amb precaució.