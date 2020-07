«Si una ciutat perd una sala de concerts, tardarà uns cinc anys a recuperar-la»

El Festival Vibra de Manresa és un salvavides davant el naufragi que ha significat la pandèmia i les noves pautes de conducta mentre el virus sigui una amenaça. «Estem en un moment dur per a la cultura i és necessària la complicitat de tot el sector», explica Dani Castellano, director de la Casa de la Música. Els espectacles del festival no tenen una finalitat lucrativa i no surten a compte, però és un projecte, com altres que han sorgit a Catalunya, que està aguantant les estructures del negoci musical. «El que oferim des de la Casa de la Música, juntament amb l'Ajuntament de Manresa, és un servei públic perquè si ens quedem de braços plegats, d'aquí a un any i mig potser no trobarem ningú si volem organitzar un festival. El que fem és important perquè si una sala de concerts desapareix d'una ciutat, no en tornarem a tenir una altra l'any següent, sinó que es tarda uns cinc anys a recuperar-la».